市場營銷必勝六招 助你成為跑贏大市的 15% 人

正所謂「有危就必機」，新冠肺炎（COVID-19）在全球大流行無疑令到經濟活動出現大變化，社交距離也許會增加人與人之間的隔膜，也讓各大小企業的市場營銷人員費煞思量，希望借助資訊科技與相關數據分析工具力量，重新建立商家與消費者之間的聯繫。隨著科技發展，顧客的期望持續提高，營銷人員的角色亦有所改變，由以往只需作單純品牌信息發布，變成需要全方位照顧顧客互動，更要保持良好售後的關係。

在新冠疫情之下，客戶關係管理（CRM）的管理哲學必然會昇華至另一境界，營銷人員站在創新的最前線時，一定要明白到營銷轉型刻不容緩，同時要與客戶同行，重視與創造更高層次的品牌價值。要做到魚與熊掌兼得，其實市場上有很多能夠參考的重要資訊。 早前Salesforce公布第六版《State of Marketing》報告中，就與全球近7,000名市場營銷專家，共同探討包括營銷的新成功定義、顧客互動標準和隱私慣例變革、提升營銷流程和技能，以及數據管理策略和技巧改進等的課題，其中以下六項研究結果更極具參考價值。

第一式：營銷轉型刻不容緩

消費者、企業以至整個社會，對於購物流程的期望和行為正在極速發生前所未有變化。營銷者急需全面改革其組織架構和對技術的使用模式，以提供具自訂化的特色產品、甚理引進數碼優先的顧客互動模型。

第二式：創新屬首要任務

報告數指出，有76%表現優秀的市場營銷人員認為，自己曾於在制訂推廣策略、運用創新技術和手段幹出成績，相反地47%表現欠佳者，未能在上述層面交出表現。

在新冠疫情之下，市場營銷行業面臨從未有過的挑戰，迫使從業者持續創新找尋有效出路。雖然隨著疫情受到控制、商業活動恢復正常，但相信創新的趨勢並不會消退。預期新技術和社會發展會在未來10年對行業產生重大影響，引發創新熱潮。5G、虛擬現實（VR）和配合科技的新興政策（New regulations）被普遍認為是改變營銷行業動向的三大因素。

第三式：同理心營銷（Empathetic Marketing）：以客戶數據取勝

當顧客面對一系列消費「新常態」時，自然渴求商戶提供度身訂造，甚至是引起共鳴與具同理心的資訊。當企業向顧客傳遞信息和提供產品服務時，必須要有深入的見解才能回應他們獨有的需求和期望。營銷人員正在改變獲取和管理客戶數據的方式，並加強使用科技如人工智能（AI）充分利用數據。營銷人員稱自2018年以來，上述科技的使用率增加了186％。

第四式：結合8成優勢人才 優化顧客體驗計劃

研究指出84%顧客認為公司提供的體驗與其產品以及服務一樣重要（資料來源：State of Connected Customer 報告，Salesforce）。公司若要取得成功，必須優化顧客體驗，並安排79%表現優秀的營銷人員，積極建立顧客體驗計劃，在銷售產品和服務之外尋求其他途徑聯繫顧客，以提升顧客的滿意度；與此相對，在表現不理想的營銷人員中，只有45%會在顧客體驗方面投放資源。

在提升顧客體驗方面，受訪的市場營銷專家普遍認為，顧客數據屬重要的信息來源，78%受訪者承認他們使用到顧客數據來增加顧客互動。2020年，營銷人員採用10項（中位數）不同的數據來了解和吸引顧客關注品牌，預計這個數字在2021年會上升至12項。





另一方面，越來越多的營銷人員採取全渠道營銷（Omnichannel Marketing），從網站、社交媒體、SEO/SEM到影片視頻等都有涉足，他們試圖加大力度，使用多個渠道接觸顧客並提升其體驗。其中，手機應用（Mobile APP）和顧客社群（Customer Communities）的使用率從2018年的54%上升到2020年的72%。

第五式：加倍重視商業價值

隨著企業轉危為安，業務踏入恢復階段，營銷人員應把握機會將良好的顧客關係，進一診轉化與提升為商業價值。越來越多的營銷人員追蹤如客戶滿意度，數位參與度和客戶生命周期價值等指標，以全面了解整個客戶旅程中的成效。

B2B營銷人員通過帳戶營銷（Account-based Marketing）提升成效，在業務增長中擔任了尤其重要的角色，當中92％的B2B營銷人員亦實行帳戶營銷計劃。

第六式：本土特式 注重顧客互動

香港市場營銷人員最注重如何與顧客實時互動，更考慮到如何借助先進的營銷工具和技術提升顧客互動，以回應多項業務挑戰；另一個難題則是改良ROI的測量方法。此外研究指出，香港市場營銷人員與其他營運部門合作無間，其中92%香港市場營銷人員與銷售部門、87%與服務部門和84%與電商部門能夠實現共享數據和信息。跨部門合作有助於全方位服務顧客，滿足顧客持續提高的要求。

與全球其他行業一樣，市場營銷正在面臨一場危機。不過隨著疫情好轉，商業活動逐漸恢復，信心開始加強，企業亦會重新重視創新。營銷人員預計，未來10年將由新技術和社會發展帶來變革影響。你準備好了嗎？在全球商業活動復甦之際，您可以透過Salesforce公布第六版《State of Marketing》報告了解營銷人員的理念：堅持不懈地關注與提升顧客體驗，建立信賴之餘亦不斷追求創新。

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