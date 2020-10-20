市場營銷必勝四招：助你成為跑贏大市的 15% 專家



正所謂「有危就有機」，新冠肺炎（COVID-19）在全球大流行無疑令到經濟活動出現重大變化，社交距離增加了人與人之間的隔膜，也讓各大小企業的市場營銷人員費煞思量，希望借助資訊科技與數據分析工具，重新建立商家與消費者之間的聯繫。隨著科技發展，顧客的期望持續提高。若要成為營銷表現最頂尖的15%專家，就不能單純依靠品牌信息發布，更重要的是全方位照顧顧客互動，保持良好的售後關係。



在新冠疫情之下，顧客關係管理（CRM）的管理哲學必然會昇華至另一境界，營銷人員站在創新的最前線時，一定要明白到營銷轉型刻不容緩，同時要與顧客同行，重視與創造更高層次的品牌價值。要做到魚與熊掌兼得，其實市場上有很多能夠參考的重要資訊。 早前Salesforce公布第六版《State of Marketing》報告中，就與全球近7,000名市場營銷專家，共同探討包括營銷的新成功定義、顧客互動標準、優化營銷流程和提升技能，以及數據管理策略和技巧改進等的課題，其中以下四項研究結果更極具參考價值。



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（報告包括來自北美洲、拉丁美洲、亞太地區、歐洲、中東和非洲多個國家和地區的調查數據）



第一式：營銷轉型刻不容緩

消費者、企業以至整個社會，對於購物流程的期望和行為發生前所未有變化。營銷人員急需全面改革組織架構和採用技術，以提供具個性化的特色產品、甚至引進數碼優先的顧客互動策略。營銷人員計劃未來一年增加使用人工智能（47%）、社交媒體營銷工具（45%）、營銷數據分析工具（43%）等提升市場推廣活動表現。

▲ 營銷人員持續使用不同數碼推廣渠道

營銷人員不斷加入更多數碼推廣平台，在2018年至2020 年間，搜尋引擎行銷（SEM）、手機應用程式、顧客群組網上號召力使用增長幅度最大。

在新冠疫情之下，市場營銷行業面臨從未有過的挑戰，迫使從業者持續創新找尋有效出路。5G、虛擬現實（VR）和配合科技的新興政策（New regulations）被普遍認為是影響未來10年營銷行業動向的三大因素。



第二式：同理心營銷（Empathetic Marketing）：以顧客數據取勝

當商家設身處地了解個別顧客的需要，提供度身訂造的資訊，就能回應顧客的期望，建立互信關係。兩大熱門的顧客數據分別為交易資料和顧客的興趣愛好。商家透過分析這些數據，建立顧客專屬資訊，以提升顧客的滿意度。表現優秀的營銷人員表示自己積極建立顧客體驗計劃，在銷售產品和服務之外尋求其他途徑聯繫顧客。最多營銷人員使用CRM平台管理數據資料。Salesforce 榮獲全球CRM 排行榜冠軍，致力為營銷人員提供簡單易用的數據管理平台。受訪的市場營銷專家普遍認為，顧客數據屬重要的資料來源，78%受訪者承認使用顧客數據來增加顧客互動，有助提升顧客體驗。

▲ 營銷人員所使用的資料來源的中位數

2020年，營銷人員採用10項（中位數）不同的數據來了解和吸引顧客關注品牌，預計這個數字在2021年會上升至12項。

此外，要有效管理和使用數據，人工智能（AI）等科技的使用絕不能少，營銷人員稱自2018年以來，科技的使用率增加了186%。



*另一份Salesforce State of Connected Customer 報告亦指出大部份顧客認為公司提供的體驗與其產品和服務一樣重要。

第三式：加倍重視商業價值

隨著企業轉危為安，業務踏入恢復階段，營銷人員應把握機會將良好的顧客關係，進一步轉化與提升為商業價值。不少的營銷人員追蹤如顧客滿意度，數位參與度和顧客生命周期價值等指標，以全面了解整個顧客旅程的成效。92% B2B營銷人員通過帳戶營銷（Account-based Marketing）提升成效，利用客戶與企業的每個接觸點去分析及理解客戶的需要，因此在業務增長中擔任了尤其重要的角色。

第四式：香港市場特別注重顧客互動

香港市場營銷人員最注重與顧客實時互動，更借助先進的營銷工具和技術提升顧客互動，以回應多項業務挑戰；另一個難題則是改良ROI的測量方法。此外研究指出，香港市場營銷人員與其他營運部門合作無間，其中92%香港市場營銷人員與銷售部門、87%與服務部門和84%與電商部門能夠實現共享數據和信息。跨部門合作有助於全方位服務顧客，滿足顧客持續提高的要求。



與全球其他行業一樣，市場營銷正在面臨一場危機。不過疫情開始好轉，商業活動逐漸恢復，信心開始加強，企業亦會重新重視創新。營銷人員預計，未來10年將由新技術和社會發展帶來變革影響。您可以透過Salesforce《State of Marketing》報告了解營銷人員的理念：堅持不懈地關注與提升顧客體驗，建立信賴之餘亦不斷追求創新。

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