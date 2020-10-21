下屬最令上司反感的行為之一，是揚言外間不知有幾多人想對他／她挖角。若以為可藉此自抬身價，非常幼稚。曾有下屬於續約前，當面對我說有別家挖角，若不盡快給她續約，即蟬過別枝；亦有人用被挖角要求老闆加薪，那都是一種要脅，做法並不聰明，笨拙得交關，試問有哪個老闆喜歡被威脅的？那只會徒添反感。有些情況是，老闆暫無替代之人，故勉強留住，但老闆心裏明白，此乃不宜留之人。

說回我的前下屬，若屬超班馬，早已找她商談續約，只是辦事能力平平，時或要他人代執手尾，續約之事才拖沓難定。聽她說有另一個offer後，我問：「他們出的條件怎樣？」聽我這一問，她以為我緊張了，於是愈說愈有氣焰。待她說完，我誠懇地說道：「那很難得啊！而且開出這樣的條件，不是家家都可以如此大方！個人意見是——不要錯失這個機會！現在不去闖一下，等幾時？！」對方語塞，又不能收回之前所講的，她的last day，大家還搞了一個小型party，同事們都皆大歡喜地送她走。

真正有價值的人，毋須揚言自己被挖角，或經常掛在口邊自己被哪家企業看上，實質沒啥意義，因為真正想離開的話，就爽快離開便是；若繼續留低，那講這些說話又有何意義呢？或有人說，可能說話者想表忠誠——「即使有人挖角，我仍然留低，看我對公司何其忠心！」老實說，甚少上司會喜歡下屬公然對所有人講「不知幾多人想要我呀！」，一切都看在上司眼中，心裏有數。而且，對上司或公司忠誠不是用這種方式去表達的，先做好自己份內事，不要搞個爛攤子俾上司「歎」，令其面子盡失，那才是正確方向。