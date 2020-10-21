有一種產業叫網紅名媛。誇張的娛樂圈傳聞，說有些成功者，是天王阿嫂和富豪們年輕妻子的造就集團。當然，不是每個個案都那麼成功，飛入豪門不成，釣個金領也算有點收成。所以，了解一下這圈子的話，也是百聞不如一聽。

首先，不一定是非常有組織性的有名媛和富貴男目標介紹人的訓練班式圈子，而是現在社交組群當道，幾十個志趣相投，以資訊共享及嫁個有錢人為共同目標的話，也是有很多東西行情，甚至本身的晒命際遇可以交流的。

所謂網紅名媛，基本上是以在網上社交圈中，營造一個高貴有錢有品有地位的形象為主，而目的，則為嫁個有錢人。現在中國新富豪跟過往不一樣，不少富二代，見多識廣，要求對象除有學歷，還加上品味和藝術修養，並最好也小康背景，不至於覺得女方是通過嫁人來爭取經濟基礎。

所以，在社交圈表面上，保持有品的生活好重要。如何表現？穿着高貴，去奢華的地方消費、晒圖。那不是真名媛，哪來那麼多錢消費？於是有了拼東西的群組交流。譬如夾錢去買五星級酒店套餐，可以不食、不住，但就幾個人去到拍拍照、晒晒圖。名貴包包，當然可以租，但最神壇級數的，租金也不低，於是湊夠三、四個「名媛」又可以share租金。她們最大的挑戰，在於晒圖的朋友圈最好要醒目地管理，不要給大家都認識的人，發現怎麼她們背的包包和吃的東西都老是一樣的？

看見一個「名媛」群組的對話，也是相當驚恐，大意就是昨天又出席甚麼展覽活動，結識個富二代，打量人家家底行頭，後發現對方只開寶馬就興趣大減。「名媛」們有個不成文規則，釣金龜成功就退群，不會讓之前的姐妹曝光你的身世。