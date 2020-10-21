讓侵侵熄咪 納什維爾與眾不同

今屆總統選舉最後一場候選人辯論，香港時間本星期五早上在田納西州（State of Tennessee）首府納什維爾（Nashville）舉行，場地主辦方是貝爾蒙大學（Belmont University）。這家大學繼2008年奧巴馬對決麥凱恩之後，再次成為總統候選人辯論場地。貝爾蒙大學是一所基督教大學，由田納西浸信協會資助，該校引以為傲的學科是音樂藝術表演，在全美排前列。

總統大選辯論委員會汲取上次搶咪太多的教訓，宣布新措施，每位候選人在6個段落開始時，各擁有2分鐘時間發言，為確保講話不被打斷，這個時間另一方的咪高峰將被關掉，之後辯論時段再開。這種熄咪不讓發聲的事在納什維爾出現，從某個角度看頗為諷刺，因為專程來這個城市放聲高歌，追尋音樂夢的人可不少呢，此所以貝爾蒙大學音樂教育這麼有名。

生活8年 Taylor Swift由小女生變天后

我個人比較喜歡鄉村style，和美國南部風，例如南方「哥德式」（Gothic）暗黑、懸疑氣氛之類，所以6年前的美劇《True Detective》（港譯：刑警雙雄），糅雜兇殺、邪教、個人的掙扎等懸念，散發的特有鬱悶調子，實在對我口胃。在美國南部公路開着車，汽車音響傳來鄉村音樂，伴隨窗外農村景色，亦讓人心曠神怡。

美國有一堆以「維爾」（-ville）結尾的地名，「維爾」是法文「小鎮」的意思。美國獨立戰爭中，有一位將軍名叫納什（Francis Nash），他為國捐軀，一個城市以他命名作紀念，就是納什維爾。

納什維爾雖然是田納西州首府，但名氣不及州內另一城市孟菲斯（Memphis），因為孟菲斯出了貓王皮禮士利（Elvis Presley），故居雅園（Graceland）遊客絡繹不絕。當地還有國家民權博物館（National Civil Rights Museum），就是馬丁路德金遇刺的地方。

孟菲斯是藍調及搖滾樂之鄉，納什維爾也不弱。她不會是旅遊觀光資訊熱門推薦地點，但如果你喜愛鄉村音樂，就不一樣了，她是美國「鄉村音樂之都」，還有另外一些特別之處。2008年金融危機及2010年千年一遇洪水，對納什維爾造成嚴重打擊。不過2012年，蓋洛普的調查指納什維爾就業增長全美排第5。過去10年，納什維爾吸引了近40萬人口，有甚麼吸引呢？

首先是音樂產業，上世紀60年代以來，納什維爾一直是美國第二大音樂製作中心，僅次於紐約，有着眾多獨立唱片公司。據估計，當地音樂產業每年帶來約100億美元產值，5萬多個就業機會。其中最獨特的，還是鄉村音樂，納什維爾素有「鄉村音樂之都」之稱。

8年的納什維爾生活，讓一個默默無聞小女生，成長為萬眾矚目巨星，就是天后Taylor Swift。在賓夕法尼亞州出生的她，15歲搬到納什維爾追逐音樂夢，17歲獲得賞識，從那兒走向世界舞台。她曾經如此形容：「納什維爾是一個接受並允許各種流派發揚光大的音樂之都。」

納什維爾另一突出之處，是人口不足70萬，卻擁有過千家不同醫療領域的公司，創造20多萬個就業崗位，據報去年產值數百億美元，這些都得歸功「納什維爾革命」，開啟了新時代，指的是醫療服務變革。

音樂+宗教+出色醫療 身心照顧你

60年代，當地一位醫生成立一家醫院管理公司「美國醫院」（Hospital Corporation of America），開始了多家醫院連鎖管理模式。現今流行的這種形式，在當年醫院管理工作通常由醫生兼任來說，是一種突破。醫生負責醫人，專業團隊負責營運醫院，並且籌措擴展資金，是顛覆了傳統醫院運營和發展模式。通過自建和收購，「美國醫院」不久就以11家醫院的規模在紐約上市。今天在各地擁有逾170家醫院，105家門診中心，年收入超過280億美元。經過逾40年發展，納什維爾的醫療產業壯大，吸引美國其他城市醫療機構進駐，形成龐大的醫療生態網絡，帶動其他醫療相關產業，例如保健、律師、會計師行業等等。

除了醫療、音樂產業，納什維爾有700座教堂，乃不少教派總部所在地，人均教堂數量超過美國其他城市。上世紀80年代以來，納什維爾一直是美國的《聖經》印刷中心，過去數年從那裏銷售出去的《聖經》超過6,000萬本。如果說，紐約、芝加哥有美味的熱狗，同時又滿足人們對美國繁華大都會的嚮往，那麼有音樂、宗教和出色醫療的納什維爾，就是身心都能照顧你，與眾不同的另類美國城市。

在那裏，感受到的不是到處人聲叫罵、聲色犬馬，而是心靈淨化。所以，還是適當關掉特朗普的咪好一點。