重推租置計劃 「房屋地獄」逃生門

近日鐵路上蓋新盤開售，超額熱賣的報道佔據各大報章頭條。適逢行政長官林鄭月娥接受報章專訪，對土地房屋問題發表了不少意見。作為長期跟進房屋議題的分析員，筆者對當中一些看法不無疑問。

筆者向來認為本港的土地房屋問題已病入膏肓。香港剛經歷社運衝擊，又遇上新冠疫情，在這樣嚴苛的「壓力測試」下，樓市仍然堅挺，都在力證即使需求受打擊，但始終抵銷不了長期、持續、嚴重的供應短缺「黑洞」。

因此，今天才想辦法提升新增房屋供應的「流量」（flow）是捉錯用神。還有可能成功之法，只能由現存房屋的「存量」（stock）入手。筆者是港大王于漸教授的「粉絲」，支持他的建議重推「租者置其屋」（租置計劃），讓現公屋租戶可以選擇以低廉價格購入其居住的單位，疏導一大部分香港家庭的置業訴求，是本港「房屋地獄」的唯一逃生門。

富戶子女免除名 源頭減公屋需求

然而，特首指，「這樣我又怎對得住15萬公屋輪候冊的市民？變得愈有就愈有、愈無愈無，結果（社會）變得更加兩極化。」她認為「每次賣出一個公屋單位，就將一個本來屬於整個社會的房屋資源，變成只屬於一個人的資產」，有違公平原則。

筆者對此極不贊同。租置計劃可以在不增加供應的情況下紓緩房屋短缺問題，因為隨着住戶由租客變成業主，其行為亦會相應改變。

例如，在富戶政策下，一旦有住戶成員工作收入令其家庭入息超額，該成員便只能「除名」搬出，被迫租住私樓（甚至劏房）；而當他／她要成家立室時，有不少還是要輪候公屋。因此，若公屋戶能擁有單位業權：

公屋富戶再不用「分戶」或「除名」，即使子女出身亦不用搬離家中，甚至加入輪候冊，等於從源頭減少公屋需求。

對於年屆退休之齡的公屋戶主而言，若他們的公屋單位能在市場出售，他們更可自由選擇沽出單位（尤其是若該單位位於市區），遷入新界郊區，或回鄉養老，騰空公屋單位。

換言之，出售公屋除了可以控制公屋需求的增長，還可以增加市場上出租或出售單位的供應，幫助紓緩房屋問題。在政策配套上，可以考慮若公屋租戶有家庭成員正輪候公屋，並願意承諾該成員在未來若干年在輪候冊除名，則可有優先資格（或享更大折扣），購買其公屋單位。

再者，租置計劃收益甚豐：例如每戶200萬元，賣出20萬伙，便是共4,000億元款額。以每年5%的回報率計，是每年200億元的經常性收入！這筆錢可以用來加快收地過程、興建公營房屋、甚至其他民生工程。

講到土地供應，報道指特首「更拿起早準備好的一些紙板……聲言要為發展局、運房局平反，強調現屆政府……土地供應工作並非緩慢。她上任前，過去10年新增平整土地只有164公頃，但2017年換屆後，預計10年間將新增482公頃平整土地，升幅近2倍。」說法值得商榷。土地發展可不比焗麵包：今天蛋撻「賣斷市」，明天即管多焗它一千幾百個也不是問題；但今天的售樓處大排長龍，由零開始到覓得新地、建得新屋，動輒也要十年八載！

就算（極端進取地）假設一切的議會審批、收地程序、基建工程全數如期完成，令2017至2026年間平整土地真的可增加2倍，相關土地的前期研究、諮詢、設計等準備工作，有可能是本屆政府才開始的嗎？

特首又說上屆政府「見縫插針」、覓地改劃建屋令社會「打餐死」，倒不如「打餐大」，及早大規模填海等等。不過，若不是上屆政府「翻箱倒櫳」找到200多幅具發展潛力土地進行改劃，林太會有餘裕進行「土地大辯論」，花費18個月醞釀出到今天仍「只聞樓梯響」的「明日大嶼」和「土地共享計劃」嗎？

事實上，最近落成、比較著名的公屋屋邨如火炭駿洋邨（4,800伙）、粉嶺暉明邨（950伙），都是改劃土地用途所得。還有更多特首口中「打餐死」、在地區有所爭議的「蚊型地」改劃完成，房屋項目正在動工，如大埔頌雅路（700伙）、北角渣華道（200伙）等。

特首又力撑「土地共享計劃」，形容政策「百利無一害」，只是如今發展商心理上「不捨得」和政府合作。她指「（發展商）覺得（共享後）只得3成樓面，但其實這3成樓面比發展商在無基建的情況下，仍然起得多，計得掂數。」她舉例，「新界土地缺乏基建，可能只有0.5倍地積比。若放寬到3倍，發展商佔3成，仍能有0.9倍地積比，較原本的0.5倍為高」。

這說法值得仔細推敲。分析林太的舉例：一塊佔地100萬平方呎的農地，若改作住宅發展，因欠缺基建，地積比率只有0.5倍，即可建住宅樓面面積為50萬呎（表中第2欄）；若發展商參與「土地共享計劃」，政府提供基建，地積比率大幅提升至3倍，可建樓面達300萬呎，發展商佔其中3成即90萬呎（表中第4欄），當然比當初的50萬呎多。

然而，持有農地的發展商同樣可以在不和政府合作下，自行申請提高發展密度（當然高不了很多），例如把地積比上調至1倍。雖然發展商或要自行承擔基建成本以支持申請，如擴闊道路、興建公共運輸交滙處等，但在此方案下，發展商最終可建樓面面積不但比「共享計劃」還要多，還能100%擁有並主導項目！

土地「共享」 定價利潤必受限

相比之下，土地「共享」後，由於7成地盤都要交予政府，可以想像項目內的設計、開則、坐向、園景等細節，都不得不考慮甚至遷就公營房屋發展的部分。更尤甚者，一個規模本來100萬呎的中密度、全私樓樓盤，變成90萬呎的高密度、公私混合發展。如此一來，項目的配套（例如私家車位數目肯定大減）、定位都截然不同，定價能力及利潤率必定受限。在商言商，發展商為何要參與「共享」？

事實上，近年發展商不斷為手持農地申請補地價，提高發展密度興建住宅。

房屋新政 僅「拆東牆補西牆」

筆者重申，任何增加土地供應的渠道都不可能解決迫在眉睫的房屋問題。過去兩年的樓市走勢證明了筆者去年所指，所謂「房屋新政」的「娥六招」，包括房屋供應公私比例「六四改七三」、調低居屋售價等，只是「拆東牆補西牆」，於事無補。我們已這樣浪費了兩年時間，再沒有絲毫蹉跎歲月的空間。

去年，香港勉強捱過了一次因特首拙劣的政治判斷引發的社會風波，下一次面對因房屋問題引爆的民怨，會否仍這麼好運？

（作者長期從事宏觀經濟、房地產市場、公共政策等範疇的分析工作。文章只代表作者本人立場）

▲ 重推「租者置其屋」，疏導一大部分香港家庭的置業訴求，是本港「房屋地獄」的唯一逃生門。（資料圖片）