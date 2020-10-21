新模式搞活本地遊 建旅遊氣泡信心

港府繼與新加坡達成旅遊氣泡初步協議後，昨宣布放寬本地遊人數上限，為谷旅遊業、提振經濟耍出組合拳。疫下振興旅業非易事，須兩手抓，對內搞活特色本地遊，對外繼續與周邊地區洽談建立旅遊氣泡，但關鍵始終是盡快清零，才能增加周邊地區與港恢復通關信心。

市民餓遊需求大 旅遊業有工開

港府宣布周五將刊憲，放寬本地遊每團人數上限至30人，而旅行社需簽署承諾書，登記旅客資料，全程要團員戴口罩和量體溫，導遊需進行檢測等，旅行社倘違反承諾，將不獲資助。本地遊可申請政府和旅發局兩個資助，前者規定參加綠色旅遊可獲200元資助，後者則購物滿800元便可換本地遊名額一個。

當局催谷本地遊，皆因疫情持續放緩，過去7天本地感染為9宗，為了在控疫與穩經濟之間取得平衡，有需要適度放寬本地遊，讓受重創的旅遊從業員有工開，避免裁員。疊加市民疫下無法外遊，不少人已按捺不住，每逢周末或長假期郊遊，以解餓遊之苦，現時搞本地遊，相信有一定市場。

事實上，疫下各國封關，在沒有境外遊客來臨，許多國家地區都催谷本土遊。內地是最成功例子，在國慶黃金周時航空交通和酒店入住率，都回復到疫前9成，接待旅客多達6.37億人次，零售餐飲銷售額達1.6萬億元人民幣，但迄今為止沒有爆發疫情，凸顯控疫得宜。

疫下如何刺激本地遊？首先是重建需求，最佳方法是提供補貼。內地、澳門、南韓和新加坡，不約而同透過派旅遊消費券或津貼，刺激市民出遊消費意慾。以澳門69萬人口為例，剛結束的本地遊共14萬人次參與，為澳門帶來5,600萬澳門元經濟效益。

靚景美食防疫佳 關鍵仍須清零

搞本地遊不能hea做，而是要盡做。本港有很多風景優美的地方，只是遭忽略而未被開發，透過推動別具特色、新行程的本地遊，若再結合一些特別美食，可讓市民重新探索和體驗美景和地道文化，並拍成影片放上網，向本港以至海外親友推介，有助開發成新景點，一旦本港與外地恢復通關，便成為本港旅遊新賣點，讓本地遊可持續發展。

更重要是透過本地遊重建安全、可靠旅遊形象，為未來恢復通關做好準備。旅行社若能做好全程交通、膳食安排的防疫工作，確保旅客安全，不但增強市民出遊信心，有助進一步放寬本地旅行團人數上限，亦讓港府可向周邊地區提供數據，增加與本港建立旅遊氣泡的信心。

不過，本港疫情至今仍反覆，有源頭不明個案，未達到內地及澳門要連續14天零感染的基本要求。因此，本港最關鍵的還是要致力清零，而在未清零前，對內盡力搞活本地遊，至少讓旅業在本地遊市場「唞唞氣」，對外則努力與新加坡建立一個可複製的旅遊氣泡模式，踏出通關第一步。

責任編輯：黃鑠安