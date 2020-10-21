  • 22°C
香港時間 : 20201021日 (三) 04:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

實惠「周年賞」 精選家品3折 傢俬5折起

行政人員版 04:00 2020/10/21

分享：

接近年尾，黛安都想換下傢俬，啱啱收到公關姊妹報料，Pricerite實惠為咗慶祝成立34周年，由即日起至下個月2日舉辦「周年賞」優惠活動，多款傢俬、家品及大小家電都以震撼價發售，部分精選家品更低至3折，精選傢俬則低至5折發售。

好似實惠獨家發售嘅芝華仕MACK三座位電動雙彈鉸布藝梳化，原價$7,399，依家只需$4,899就可以帶返屋企；而Sereno三櫃桶雙層床原價$4,999，都減至$2,999，真係好抵呀！黛安就睇中一張原價$3,199嘅JUNO升降開合餐枱，依家只售$1,999；仲有由原價$698減到$328嘅Turbo Italy 2.4L多功能空氣炸鍋。黛安朋友就睇中Casablanca嘅卡通床品套裝（床笠+枕袋），因為無論單人或雙人，依家均一價每套只售$189咋。

公關姊妹仲話，Pricerite實惠喺活動期間，家品部會推出「7日限定激減優惠」，只要購買家品、家電或食品滿$300，即送漫活人生泰國香米1公斤乙包；傢俬部亦推出高達$2,000嘅即減優惠。黛安仲知道，除咗全綫分店外，網店亦同步推出優惠，大家記得把握機會去掃貨喇。

本文轉載自《晴報

活動期間客人購買家品、家電或食品滿$300，即送漫活人生泰國香米1公斤乙包。

活動期間客人購買家品、家電或食品滿$300，即送漫活人生泰國香米1公斤乙包。

實惠慶祝34周年，全綫分店及網店均推出優惠，其中芝華仕三座位電動梳化減至$4,899。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 香港素食嘉年華綫上啟動 探尋健康減碳永續之路
今日
香港素食嘉年華綫上啟動 探尋健康減碳永續之路
八卦名利場 - 菓汁先生出限定版新裝 16款造型搞鬼又得意
2020/10/20
菓汁先生出限定版新裝 16款造型搞鬼又得意
八卦名利場 - 1011SIPTEA登陸新城市廣場 設Snoopy太空漫遊打卡點
2020/10/20
1011SIPTEA登陸新城市廣場 設Snoopy太空漫遊打卡點
八卦名利場 - D．PARK愉景新城家品折 綫上設$10着數區 綫下有一折優惠
2020/10/20
D．PARK愉景新城家品折 綫上設$10着數區 綫下有一折優惠
八卦名利場 - 天際100香港觀景台 推4款秋日驚喜限時優惠
2020/10/19
天際100香港觀景台 推4款秋日驚喜限時優惠

上一篇文章

香港素食嘉年華綫上啟動 探尋健康減碳永續之路

下一篇文章

日遊樂場疫下奇招 摩天輪工作間半空辦公
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？