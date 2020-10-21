實惠「周年賞」 精選家品3折 傢俬5折起

接近年尾，黛安都想換下傢俬，啱啱收到公關姊妹報料，Pricerite實惠為咗慶祝成立34周年，由即日起至下個月2日舉辦「周年賞」優惠活動，多款傢俬、家品及大小家電都以震撼價發售，部分精選家品更低至3折，精選傢俬則低至5折發售。

好似實惠獨家發售嘅芝華仕MACK三座位電動雙彈鉸布藝梳化，原價$7,399，依家只需$4,899就可以帶返屋企；而Sereno三櫃桶雙層床原價$4,999，都減至$2,999，真係好抵呀！黛安就睇中一張原價$3,199嘅JUNO升降開合餐枱，依家只售$1,999；仲有由原價$698減到$328嘅Turbo Italy 2.4L多功能空氣炸鍋。黛安朋友就睇中Casablanca嘅卡通床品套裝（床笠+枕袋），因為無論單人或雙人，依家均一價每套只售$189咋。

公關姊妹仲話，Pricerite實惠喺活動期間，家品部會推出「7日限定激減優惠」，只要購買家品、家電或食品滿$300，即送漫活人生泰國香米1公斤乙包；傢俬部亦推出高達$2,000嘅即減優惠。黛安仲知道，除咗全綫分店外，網店亦同步推出優惠，大家記得把握機會去掃貨喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 活動期間客人購買家品、家電或食品滿$300，即送漫活人生泰國香米1公斤乙包。

▲ 活動期間客人購買家品、家電或食品滿$300，即送漫活人生泰國香米1公斤乙包。

▲ 實惠慶祝34周年，全綫分店及網店均推出優惠，其中芝華仕三座位電動梳化減至$4,899。