香港今年的經濟很差，我相信未來幾年仍看不到曙光，香港人的整體生活水平難免會倒退。

很多人認為明年年底前我們可以過正常生活，我不太認同。新冠肺炎疫苗仍未上市，最後能否有安全和有效的疫苗仍是未知之數，有些確診者二度感染便是一個警號，確診者的抗體仍不能免疫，疫苗的效果只會打折扣。即使能成功研發，但產量是否足以供應全球也成疑，香港現在便出現流感疫苗荒，對新冠肺炎疫苗的需求可能更高。

即使疫苗能成功推出市場，我相信也有很多人不願意接種。對於新疫苗，有些人會懷疑其安全性。而且即使是先進國家，仍有很多人對疫苗有偏見，要達到廣泛接種很困難，我估計新冠肺炎疫情還要流行好幾年。

另外，美國和中國無可避免要脫鈎，誰當上美國總統也沒有分別，全球化成了半球化。從經濟理論看，全球化在國際分工下，為全球帶來最大效益。

香港過去的特殊地位，讓我們可以左右逢源，享盡全球化的利益。在一國之下，未來我們只好向中國靠攏，美國也不會再給予香港特殊待遇。幸好我們倚傍着的是唯一有經濟增長的國家，前景才不至於太悲觀。

在政經和疫情的衝擊下，我相信香港人未來幾年還是要過緊日子，投資和消費也不宜太進取。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》