百多年來，香港這小漁村經歷不少風雨，才變身成今天的國際大都會；其間飲食文化不斷進化，由食飽到食好再到食巧。五、六十年代，大部分港人在貧窮綫徘徊，三餐溫飽已是福氣，低價街頭飲食文化應運而生，小販推着木頭車，載着各種既飽肚又美味的小吃，供應平民百姓，豬腸粉、豉油皇炒麵、咖喱魚蛋、裹蒸糭、艇仔粥、碗仔翅等，全是保證香港人能食飽的好東西。

七、八十年代經濟起飛，港人不僅要求食飽更要食好，高級酒樓推崇鮑參翅肚，大酒店餐廳成為名流公子聚腳地方。過去二十年，港人更進一步要食巧，世界各地名廚紛紛來港開店，米芝蓮垂青香港，今年已有七十間食肆成功摘星，為港人獻上既美且巧的餐膳。

食飽食好食巧，但能否也學飽學好學巧呢？香港政府由六十年代開始，大量投放資源於教育，由天台學校演變成全民十二年免費教育，確保每個兒童都能學飽。大學學位大幅增加，其中港大、中大、科大更躋身世界著名學府，學飽之餘更能學好，但怎樣才能學巧？

懂得客觀分析、獨立思想，才是學巧，這點在本土學校可能有點差距，從接觸Jupas和Non-Jupas學生便不難察覺兩者思考能力的分別，當然這亦不能一概而論，但在不同教育方法主導下，能學巧的程度自然各有不同。

單是食巧不大足夠，能學巧，社會才會持續進步。