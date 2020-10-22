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泰旅局有獎問答遊戲 看短片贏$1,000按摩及泰國餐廳禮劵

副刊版 2020/10/22

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疫情下，出外旅遊仍然遙遙無期，惟有望梅止渴。泰國政府旅遊局香港辦事處將舉辦「#UntilWeMeetAgain」活動，推出一系列旅遊短片，答啱問題更可贏取豐富獎品。就算飛不到去泰國，欣賞短片學煮泰菜、

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欄名 : 旅事通

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