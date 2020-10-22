泰旅局有獎問答遊戲 看短片贏$1,000按摩及泰國餐廳禮劵 副刊版 2020/10/22 分享： 疫情下，出外旅遊仍然遙遙無期，惟有望梅止渴。泰國政府旅遊局香港辦事處將舉辦「#UntilWeMeetAgain」活動，推出一系列旅遊短片，答啱問題更可贏取豐富獎品。就算飛不到去泰國，欣賞短片學煮泰菜、 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 TaiwanWay台灣味市集進駐PMQ 贏長榮機票疫情後玩盡台灣 2020/10/20 TaiwanWay台灣味市集進駐PMQ 贏長榮機票疫情後玩盡台灣 哥斯拉主題園區登陸兵庫縣淡路島 1比1哥斯拉霸氣亮相 2020/10/16 哥斯拉主題園區登陸兵庫縣淡路島 1比1哥斯拉霸氣亮相 歷史博物館香港故事展 大翻新前最後召集 2020/10/15 歷史博物館香港故事展 大翻新前最後召集 Foster+Partners操刀 Apple Store空降新加坡濱海金沙 以萬神殿概念設計圓形光頂 2020/10/13 Foster+Partners操刀 Apple Store空降新加坡濱海金沙 以萬神殿概念設計圓形光頂 多啦A夢50周年彩繪電車登場 叮噹手臂變吊環 2020/10/12 多啦A夢50周年彩繪電車登場 叮噹手臂變吊環 泰國 旅遊資訊 美食禮券 著數優惠 按摩 泰拳 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入