朋友送來法國知名美食評論家、《巴黎快訊》（L'Express）副主編Francois-Regis Gaudry編寫的著作《全世界最好吃的書：餵養你的美食靈魂》。逾三百頁的上乘彩頁印刷，難以捧讀，只能伏案細賞，一翻開卻無法釋手。書內收藏食譜眾多，圖文並茂，令人垂涎三尺。其好看之處，在於很深度地從歷史、文化、藝術去解讀美食，內藏很多獨特而有趣的故事，例如：世界二十間酒莊、鐵達尼號頭等艙的菜單、巴黎人的菜籃、日本人吃壽司的禮儀、猶太人過節吃甚麼、不同國家的三文治特色等（越式三文治、日式豬排三文治和美式漢堡俱大不同）。

你可知Sandwich（三文治）的由來？一七六二年，嗜賭如命的三文治伯爵（John Montagu, 4th Earl of Sandwich）因為賭到不願離開賭枱，於是很倉卒地想出用兩片麵包夾着一點肉邊吃邊賭。想不到現在盛行於世界的三文治，原來是一名賭癮甚大的超級賭徒創製的。

書裏還列舉了「惡臭排行榜」：法國的老里爾奶酪（作者形容，臭的程度像跑完半程馬拉松的臭襪）、伊朗的黑檸檬（味道像球賽中場休息時的廁所臭味）、瑞典鹽醃鯡魚罐頭（打開罐頭就像臭氣彈爆炸）等，而在東南亞飲食文化裏，他認為是榜上有名的越南魚露、馬來西亞盛產的榴槤、中國的臭豆腐和皮蛋。哈！真有趣！這些被作者形容為臭到不行的魚露、榴槤、臭豆腐、皮蛋，我不僅覺得不臭，偶然遇上品質上乘的佳品還會因此而雀躍。

說起臭豆腐，現在食店所製的臭豆腐，已跟兒時街上小販叫買的，不可同日而語，真懷念那時真是臭足成條街的臭豆腐。這些在法國人眼中屬惡臭級別的臭豆腐，他們不會懂，是盛載着我們香港人一種很特別的共同回憶。孰優孰劣，其實都是很主觀的感受，正所謂甲之「臭豆腐」，或乃乙之「美珍饈」也！