家具回收再造 發揮創意更環保

宜家家居（IKEA）宣布，將在全球多國提供回購舊家具服務，以杜絕浪費。疫下多種因素令二手家具大受青睞，商家大可發掘商機，並造福消費者。

半價回購舊家具 減碳免浪費

家中若有舊家具，除了搬到垃圾站棄置，今後還多了一條出路。宜家將在27個國家提供舊家具回購服務，所有回購家具必須是組裝家具，根據家具新舊程度提供不同回收價，例如較新及沒有劃痕的家具回收價可達原價一半，有劃痕者則只能是原價4成或3成。

宜家發言人表示，全球45%碳排放與日用品生產及使用方法有關。該計劃是其循環經濟計劃一部分，鼓勵透過翻修、重用及回收杜絕浪費。

據環保團體Earth911指，重用家具是個人減碳的重要一環，因8成舊家具會被送至堆填區，買新家具亦意味加劇森林砍伐、塑膠生產等問題。

本港非牟利組織曙光計劃亦曾表示，本地家具棄置率呈升勢，由2013年的每日回收4噸增至15年的約6噸，直指港人環保意識不高，因組織回收得來的家具一般有7成至8成新、更有1成至2成是全新。

不喜歡就換的心態確需改變，新冠疫情或提供契機。本港有大型連鎖家具店今年初因應疫情所帶來的經濟下行壓力，人流大減及供應鏈近乎斷裂，供求雙失下惟有裁員10%及減薪。瑞銀今年一份報告指，家具店大受疫情衝擊，估計全美多達11,280間家具零售店會在2025年前倒閉。

實體店倒閉除意味更多家具流出市面，《Vox》分析指二手家具市場在疫下崛起，與年輕人搬回父母家住、及疫下為解悶而為家中進行大翻新的趨勢有關，令二手家具供應及需求都有上升。

本港本已有多個網上平台可供市民出售及購買二手家具，疫下更有初創企業推出本港首個網上家具租訂服務。FØERNI​看準本港租屋一族搬遷時需要處置多件家具而頭痛，遂推網上服務供此類人士租用合適的家具，毋須購買，既可為家居不時改變風格，又可避免製造不必要的家居固體廢物。

食物罐種盆栽 木櫃變身矮桌

此外，只要稍加創意，家中舊家具亦可以嶄新形式存在。時下流行升級再造（upcycle），舊家具亦然，例如舊食物罐可化身盆栽、舊木櫃拆開後可堆砌成矮桌，木製家具例如櫃子等若嫌陳舊，亦可趁居家抗疫期間發揮藝術細胞用油彩改造。

舊家具只要並非嚴重損毁，照樣是寶，無論是網上出售，抑或在家中自行改造，皆遠勝直接棄置。

▲ 疫下多種因素令二手家具大受青睞，商家大可發掘商機，並造福消費者。（資料圖片）