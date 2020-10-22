綫上答問平台 知識有價新趨勢

共享經濟這個嶄新的商業模式，其應用範疇近年不斷擴大。從共享交通的Uber、Airbnb，到知識共享。像在綫百科全書（Wikipedia）和問答社交社區（Quora）之類的知識共享平台，在互聯網上如雨後春筍般出現，且愈來愈流行。一直以來，互聯網用戶免費取得信息的情形，如今已出現變化：信息有價，知識有價。

「開講人」綫上直播 用戶付費聽講

在中國，共享知識平台的發展十分蓬勃。2016年5月，知識平台知乎網把一款名為「知乎Live」的綫上直播產品正式上綫，並向用戶收取費用。「開講人」在平台上召開一個直播會，所開講的題目可以「天南地北」，譬如「今年的股票市場走勢如何？」，或者「學習的最佳方法」等。如果用戶有興趣在綫上聽講，便要付費，定價由「開講人」開出，如每小時10元等，講完之後，聽眾可以提問。

這種綫上知識收費分享平台，目前在多國相當普遍，像「大規模開放式在綫課程」（Massive Open Online Course/MOOC）平台允許專家學者在網上創建課程，並向學員收取學費。「知乎Live」上綫一天後，果殼網也推出類似的收費社區「分答」，主打60秒語音付費問答。提問者按「答主」開出的價錢出價，向他/她提出問題。

過去，用戶在互聯網上可免費取得信息。若你在知乎網上提出問題，有人回答你，而你所取得的回答信息，都不用付費。然而，如今突然推出收費的知識「產品」，而且不少這類知識分享收費平台也相繼湧現，這個知識分享收費的現象，會不會影響大家願意免費向提問者的作答行為？

這是一個很值得研究的課題。因為出現了這個收費的機制，人們是否再願意作出「免費付出」的回答行為？有了「知乎Live」，人們是否還樂意免費回答別人的提問呢？問題的探討，不僅關乎個別網站、提問者和回答人的行為，更大的意義，在於知識和信息的生產和傳播變化，會影響到社會的福利。

問題有兩個可能的答案情景：一是繼續樂意回答，另一個是不再願意。不願意的結果也很容易理解。因為回答你的問題需要花時間和精力，如果「開講人」花了時間在有償的綫上直播，他花在免費作答的時間自然減少，回答的行為數量也同時減少。

至於樂意不收取費用繼續回答問題的人，無償回答問題的行為也可能減少。這可從心理學上作出解釋。基於無償作答是出於一個「無私付出」的心態和精神，一旦加入了金錢成分，這個「無私付出」的心態和精神價值便遭到損壞。這種內在的無私動機會受到弱化，那怕有時間，都會減少過去無償作答的行為。這兩個可能性都會導致綫上無償回答提問者的行為減少，甚至也可以說信息量減少。

當然，也有可能綫上免費的答問行為會變多。為甚麼？想深一層，有人在直播平台上收費開講，用戶為甚麼要花錢聽？就像電影，觀眾為甚麼要花錢購票入場？原因是電影有可欣賞的質素，演員好，導演佳，觀眾對他們的產品有質量信心，和確定的良好預期，於是便毫不猶豫掏腰包購票入場。在同樣情形下，開講人吸引聽眾花10元來聽講，他/她就要考量自己有甚麼東西能吸引聽眾付費聽講？其中牽涉到知名度、口碑等元素。就像金像獎得主的導演和著名演員，其導演或演出的電影往往能夠取得優異票房，大量觀眾入場。

開講者顯然需要建立知名度和口碑，於是便會在知乎上，更努力無償回答提問人的問題，積累知名度和有口皆碑的績效，免費作答的行為因而增加。而且，透過無償回答，在綫上進行「自我宣傳」，用連結引導潛在受眾瀏覽他收費的網上講壇。

此外，還有一種可能情景，會導致無償回答的行為增加：當有人在收費直播平台上開講賺了很多錢，他也有可能希望能更大地回饋大眾，於是倍加努力去無償回答提問者的問題，使無償回答問題的行為有增無減。

上述這些可能情景，都有理論的支持。筆者對這個問題進行了深入探討和研究。關注的焦點是，有了知識付費機制後，綫上願意免費回答提問者的行為究竟是多了，還是少了。

筆者透過收集知乎網上每個「貢獻者」（contributors，即「開講人」）數據（2,240個），從他們開始在「知乎Live」上綫前後一年，包括在收費平台上開講的情況，以及在知乎上無償回答（answer contribution）的情形。我們研究他們在「知乎Live」上開講後，在知乎網上不收費回答的行為有甚麼變化。

筆者觀察了這2240個「開講人」在「知乎Live」於2016年5月上綫後開講的前後變化，對比一批沒有在「知乎Live」上開講的、只進行無償回答問題的人。這批人跟「開講人」有類似性質的屬性，包括活躍度、經驗、知名度、上綫的時間、作答質量等。這兩組人多方面都十分相似，可以作出比較。

換言之，研究樣本有兩組人，一組人是在「知乎Live」平台上收費開講，另一組人則沒有，並且繼續在知乎上免費作答，筆者對這兩組人在「知乎Live」上綫後，各自的作答行為變化進行對比，從中研究其行為區別。

我們的假設是，在「知乎Live」平台上收費開講這組人，如果沒有在「知乎Live」平台上開講，其行為應該與沒有在「知乎Live」平台上開講的這一組人類同。如果出現趨勢變化，應是受到在「知乎Live」平台上開講的影響。

參與收費開講 反增免費回答

這種趨勢變化，從經濟學的「差異中之差異法」（Difference in difference）理論中得到充分解釋。所謂「差異中之差異法」，就是比較組別的前後測差值，亦即找出一群未受到介入影響者作為對照組，以其變化趨勢作基準，據此去觀察介入組的變化趨勢，探索箇中是否有顯著的區別。這個「差異中之差異法」常在社會科學領域中應用。

在上文提到的時間內，即從2016年5月到2018年5月，2,000多個「開講人」主辦了約6,000個開講，每人平均3個，有人1個，也有人多於3個，高達幾十次。值得一提，這些在綫上直播平台的開講，如果吸引到聽眾，收入往往非常豐厚。按統計，這2年內，聽眾約有700萬人，收入高達1.5億元人民幣。「開講人」平均每小時收入約1萬元。聽眾愈多，則收入愈高。

研究結果發現，據「差異中之差異法」的比較之下，在「知乎Live」平台上收費開講的人，他們在知乎上免費回答的行為數量，反而比沒有在「知乎Live」平台上收費開講的這一組人變多了。換言之，他們不光在「知識收費」上有所貢獻，同時，在「知識免收費」上亦作出較之前有增無減的貢獻。增長的幅度，不同的「開講人」不一樣，但幅度範圍介乎10%至40%之間。這個現象的原因和當中的意義，實在值得討論。囿於篇幅，筆者續文再論。

▲ 內地知乎網於2016年推出綫上直播產品「知乎Live」，並向用戶收取費用。（中新社資料圖片）