中國「蟹將」入侵 美國要趕絕大閘蟹

秋風起，大閘蟹季節已到。不少香港人吃遍各地蟹種，澳洲皇帝蟹、日本松葉蟹，泰國咖喱蟹等等，卻對大閘蟹情有獨鍾，覺得最有蟹味。受新冠疫情影響，外賣或網購大閘蟹回家品嘗的人大增。愛吃螃蟹並不是中國人專利，太平洋另一邊的美國，那裏的人喜歡吃藍蟹，其中馬里蘭州切薩皮克灣（Chesapeake Bay）藍蟹最出名，地位相當於中國的陽澄湖蟹，但產量日少。

在美國，不會找到陽澄湖大閘蟹吃，除非黑市的，賣的也不一定真正陽澄湖蟹。學名中華絨螯蟹的大閘蟹，在中國被奉為上菜，在美國則淪落為「通緝犯」。在美國政府眼中，這些入侵的「中國蟹將」罪大惡極。

紐約環保部發通緝令 蟹不留活口

去年，紐約州環保部門就發布多種入侵物種預警，其中大閘蟹為主要入侵物種，還發出通緝令，發揚「城市是我家，舉報靠大家」的精神，呼籲民眾幫忙，一經發現，無論死活一律不能放過。當局教民眾，若發現大閘蟹應及時「立此存照」，P圖大可不必，但要記下時間和位置，登錄當局網頁上傳照片及資料，更重要是將大閘蟹帶走，冷凍或放入酒精浸泡，總之別留活口，一定不可以放回河裏。

美國有500多萬華人，「華蟹」有多少就無人知，除了祖先早已紮根當地在美國土生土長的「華蟹」，還有不少偷渡貨。在杭州買一隻普通大閘蟹折合數美元有交易，在美國黑市可賣高達50美元。走私大閘蟹利潤相當高，所以有人走私，從包括香港走私到美國當「華蟹」。曾經有人形容，每年這個食蟹季節，美國執法人員的神經，都會繃得比大閘蟹身上的繩子還緊。

去年秋天，美國海關等多個部門就在各地聯合開展打擊大閘蟹走私行動（Operation Hidden Mitten），在截至今年1月的4個月行動期間，共截獲逾1.5萬隻大閘蟹，當中俄亥俄州的辛辛那提執法人員，從一批聲稱是T恤、牛仔褲、汽車零件等的快遞箱中，搜出數千隻大閘蟹。這些偷渡「華蟹」命運悽慘，會被壓碎製造魚飼料，至於被抓到違規將大閘蟹攜帶入境的人，最高可罰1萬美元，大規模走私的「蟹販子」更大罪。

衝擊漁業 列百大外來入侵物種

大閘蟹上世紀80年代首次現身與中國相隔太平洋的美國西岸，到2015年連東岸也出現大閘蟹，不久當地河流上游百多公里處亦發現身影，顯示美國正被逐步入侵。美國人要趕盡殺絕大閘蟹，因為牠們會危及當地其他蟹類、貝類、魚類等物種的生存，破壞水域生態平衡，對漁業帶來衝擊。牠們聚居在排水口，易令排水設施堵塞，由於善挖洞穴鑽入河岸軟泥，引致水土流失，會破壞堤壩。

實際上不僅美國受害，大西洋彼岸歐洲早受波及。大閘蟹被國際自然保護聯盟列為「世界百大外來入侵物種」之一，在德國、英國、比利時等都有蹤迹。1912年，德國首次通報發現大閘蟹，調查後相信是通過船隻入境，在船的壓艙水中發現混入了蟹卵。到30年代，英國泰晤士河也有大閘蟹，河兩邊植被破壞得千瘡百孔。

英國廚神拉姆齊（Gordon Ramsay）就曾在電視飲食節目，用泰晤士河大閘蟹為材料，與中餐主廚聯手炮製清蒸大閘蟹，還向中廚學整蟹黃豆腐，告訴西方人大閘蟹可吃。

為了遏制大閘蟹數量，美國專家亦想出了最實在的辦法，此法中國人一早在做，就是吃了牠們。不過，當局對吃這種解決方法有保留，認為能把已有的吃光當然好，但萬一食到停不了口，一邊吃一邊再進口，就問題大了。其實，相比大閘蟹被走私到餐館裏吃掉，當局更擔心有人把活蟹放進當地水域試圖繁殖。

另一個問題是，歐美人和中國人不同，不大習慣用手慢慢拆食，亦不喜歡大閘蟹又多毛卻非大啖肉，在知道蟹黃就是母蟹卵巢、腺體等之後，更是難以入口。有人開玩笑說，與其叫美國人吃掉，倒不如給中國吃貨們免簽證，1年內便將大閘蟹吃成一級保護物種，2年內吃成瀕危物種，3年內吃進博物館。

大閘蟹由分公乸，到飲食宜忌、拆蟹方法、配甚麼酒等，考起很多朝朝暮暮思念大閘蟹，趨之若鶩的中國人。如何趕走大閘蟹，卻考起美國人。大閘蟹不單霸道橫行，繁殖速度亦驚人，一隻蟹乸約有一百萬個卵子，入侵「蟹將」充足。每隻雖具攻擊性而且打得，但含有優質蛋白質，對人類還是有貢獻潛質的，要看美國人如何將搞政治的智慧，發揮到大閘蟹身上，在這事情上的確不易。

畢竟愛吃熱狗、漢堡的美國人，是不會明白專門用以吃蟹的工具「蟹八件」，何以貴重到曾經是蘇州人嫁女的嫁妝，用「蟹八件」慢慢享用大閘蟹到底又有多浪漫？中國有句流行語：「第一個吃螃蟹的人」，通常形容商界中敢於創新嘗試，享受到果實的人。美國人就偏向把螃蟹英文crab當作負面語，形容脾氣暴躁的人。中美國情不同，問題難解，還是吃蟹。