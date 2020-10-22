iPhone 12 雙SIM卡 齊啟用時不支援5G 行政人員版 2020/10/22 分享： 近日有消息指，蘋果（Apple）iPhone 12系列不支援雙SIM卡模式（Dual SIM 5G）。 有Reddit討論區網民分享聲稱是Apple提供予電訊商和零售商的內部文件指，iPhone 12系 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 瑞典5G頻譜競投 移除華為中興設備 今日 瑞典5G頻譜競投 移除華為中興設備 Apple Music TV 美國周一正式啟播 2020/10/21 Apple Music TV 美國周一正式啟播 巴基斯坦禁TikTok 僅10天後解除頒令 2020/10/21 巴基斯坦禁TikTok 僅10天後解除頒令 Tesla撤7天無條件退貨 轉介服務部跟進 2020/10/20 Tesla撤7天無條件退貨 轉介服務部跟進 iPhone 12官方換屏幕 2139元較上一代貴 2020/10/20 iPhone 12官方換屏幕 2139元較上一代貴 5G Apple iPhone iOS iPhone 12 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入