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iPhone 12 雙SIM卡 齊啟用時不支援5G

行政人員版 2020/10/22

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近日有消息指，蘋果（Apple）iPhone 12系列不支援雙SIM卡模式（Dual SIM 5G）。

有Reddit討論區網民分享聲稱是Apple提供予電訊商和零售商的內部文件指，iPhone 12系

...

欄名 : 科技新知

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