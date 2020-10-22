恒生博愛堂行政總廚 網上開班 教員工疫境中烹出美食

疫情下大家多咗入廚，諗食咩都諗到頭痛。黛安聽公關姊妹講，恒生銀行博愛堂（Penthouse）行政總廚陳錦成師傅近日開辦「Penthouse教室之廚神精讀班」，將多年來Secret Recipe同大家分享，黛安都好想偷師呀！

陳錦成師傅執掌博愛堂超過10年，廚藝了得，而且獲獎無數，佢曾經獲法國美食協會專業廚師勳章，同埋兩次奪得香港旅遊發展局頒發嘅「美食之最大賞」最高榮譽金獎。今次陳師傅就揀咗10道家常菜，仲親身上陣拍片示範，當中包括欖菜藕片炒帶子、魚香茄子、鮮腐竹雙蔬卷等等，由今個月中起，一連10個星期五向恒生員工示範，喺屋企都可以煮出大師級味道。

姊妹仲話，陳師傅由16歲就入行，由低做起，於2000年開始，佢已經知道講求健康嘅飲食潮流，以少鹽、少糖、少油方法製作，一直無間斷咁鑽研唔同食材同烹調方法。陳師傅仲講笑話：「連發夢都會諗點煮餸，醒咗就即刻記低菜名，之後再嘗試下廚。」

趁住秋冬季節到來，陳師傅就推介飲啲滋潤養生燉湯，配合合時藥材，包括黨參、淮山等，可以幫助大家提升身體嘅免疫力！

本文轉載自《晴報》

▲ 恒生銀行博愛堂行政總廚陳錦成師傅。

▲ 陳師傅開辦online class教恒生員工煮出大師級小菜。