  • 23°C
香港時間 : 20201022日 (四) 04:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恒生博愛堂行政總廚 網上開班 教員工疫境中烹出美食

行政人員版 04:00 2020/10/22

分享：

疫情下大家多咗入廚，諗食咩都諗到頭痛。黛安聽公關姊妹講，恒生銀行博愛堂（Penthouse）行政總廚陳錦成師傅近日開辦「Penthouse教室之廚神精讀班」，將多年來Secret Recipe同大家分享，黛安都好想偷師呀！

陳錦成師傅執掌博愛堂超過10年，廚藝了得，而且獲獎無數，佢曾經獲法國美食協會專業廚師勳章，同埋兩次奪得香港旅遊發展局頒發嘅「美食之最大賞」最高榮譽金獎。今次陳師傅就揀咗10道家常菜，仲親身上陣拍片示範，當中包括欖菜藕片炒帶子、魚香茄子、鮮腐竹雙蔬卷等等，由今個月中起，一連10個星期五向恒生員工示範，喺屋企都可以煮出大師級味道。

姊妹仲話，陳師傅由16歲就入行，由低做起，於2000年開始，佢已經知道講求健康嘅飲食潮流，以少鹽、少糖、少油方法製作，一直無間斷咁鑽研唔同食材同烹調方法。陳師傅仲講笑話：「連發夢都會諗點煮餸，醒咗就即刻記低菜名，之後再嘗試下廚。」

趁住秋冬季節到來，陳師傅就推介飲啲滋潤養生燉湯，配合合時藥材，包括黨參、淮山等，可以幫助大家提升身體嘅免疫力！

本文轉載自《晴報

恒生銀行博愛堂行政總廚陳錦成師傅。

陳師傅開辦online class教恒生員工煮出大師級小菜。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 香港素食嘉年華綫上啟動 探尋健康減碳永續之路
2020/10/21
香港素食嘉年華綫上啟動 探尋健康減碳永續之路
八卦名利場 - 實惠「周年賞」 精選家品3折 傢俬5折起
2020/10/21
實惠「周年賞」 精選家品3折 傢俬5折起
八卦名利場 - 菓汁先生出限定版新裝 16款造型搞鬼又得意
2020/10/20
菓汁先生出限定版新裝 16款造型搞鬼又得意
八卦名利場 - 1011SIPTEA登陸新城市廣場 設Snoopy太空漫遊打卡點
2020/10/20
1011SIPTEA登陸新城市廣場 設Snoopy太空漫遊打卡點
八卦名利場 - D．PARK愉景新城家品折 綫上設$10着數區 綫下有一折優惠
2020/10/20
D．PARK愉景新城家品折 綫上設$10着數區 綫下有一折優惠

下一篇文章

Wi-Fi 6方案 支援智慧校園
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？