港龍飛進歷史 國泰救亡保港樞紐

國泰 （00293） 昨公布重大架構重組計劃，削減24%職位，並放棄港龍品牌，正如世界各大航空公司面對嚴峻困境，是疫下求存被迫作出的痛苦決定。面對環球航空業停擺，國泰須大動作開源節流，以便撑過寒冬，長遠更應積極發展廉航，並與大灣區加強分工，提升競爭力，以保住香港作為國際航空樞紐的重要地位。

廉航復甦領頭羊 取快運棄港龍

重組方案是港龍航空即時停運，國泰削減8,500個職位，當中香港將裁員5,300人，現有機組人員須減薪和更改合約條件。

國泰要大裁員和放棄港龍品牌，很明顯是受疫情重創，各地封關，以致客運量連續6個月勁減99%，大部分航機停飛，公司透露每月單是支付員工薪金便高達15億至20億元。航空業何時復甦，國際航空運輸協會（IATA）估計，客運量最快要到2024年才回復到疫前水平。若坐視不理，只會在燒銀紙，而裁員後每月可減省5億元，現金流可支撑營運至少1年。

經營狀況嚴峻，國泰要撑下去，必須精簡架構，要在旗下港龍和香港快運之間作出取捨。港龍35年前成立是希望打破英資壟斷，更是港人飛內地的首選航空公司，隨着國泰去年收購香港快運這家廉航後，港龍市場定位變得尷尬，加上與快運的部分航綫重疊，而航空業界都認定廉航將是疫後復甦的領頭羊，迫使國泰保留快運，讓港龍成為歷史。

事實上，過去幾年航空界競爭激烈，尤其廉航專飛一些較冷門航綫，加上營運成本低，迫使一些航空公司要進行兼併。以新加坡航空為例，旗下本有4家航空公司，為避免內部競爭，前年宣布將虎航併入酷航，勝安部分航綫則分別併入新航和酷航內。歐洲航空業界早指出，疫情加劇汰弱留強情況，令併購成新趨勢。

短長期深度改革 保樞紐不容有失

面對寒冬仍未見曙光，與其讓大部分航機和機組人員繼續停飛，國泰應參考外國經驗，設法憑創意增加短期收入，即使收入有限，也聊勝於無。例如，新航將兩架停飛的A380航機改造成巨無霸餐廳，讓市民一嘗頭等艙和商務艙美食，並容許用飛行里數積分兌換。台灣長榮航空更把只在商務艙供應的牛肉麵放在便利店銷售，就是善用既有飛機餐資源，化成新財源。

創收需用新點子，台灣、日本和香港都有航空公司為餓遊已久的民眾提供飛機河。國泰也可搞搞新意思，譬如容許市民在飛機艙內舉行婚禮，既讓新人有難忘經歷，亦可為公司增加收入。

國泰曾經是世界排名最前列的好公司，港人也引以為傲，但近年經營水平下降，加上受今次疫情嚴重打擊，公司必須要決心改善，長遠要為疫後作好發展規劃，大力發展廉航業務，透過開闢更多新航綫，開拓更多業務。此外，國泰亦應透過政府，磋商與大灣區多個城市機場航綫重新分配定位，讓香港集中發展國際航綫，區內機場分工明確，有利區內航空業發展。

國泰當前務必保持靈活性和韌性，更要有長遠發展規劃，才能確保公司及香港的國際航空樞紐重要地位，對公司及香港都極為重要，不能有失誤，也不要辜負香港市民的期望！

責任編輯：蔡偉強