26萬港人意欲大灣區退休 善用銀行跨境金融服務應付所需

政府統計處在6月公布的《主題性住戶統計調查第71號報告書》顯示：有超過26萬名港人有意往大灣區生活，當中有60.1%是65歲上組群，比率最高，其次是55歲至64歲人士，比率也高達59.6%，這兩個群組是已屆退休或即將退休的年齡，可見北上大灣區退休已是不少港人已有的想法。



大灣區退休好處多

港人計劃北上大灣區開展退休生活，當然有其吸引之處。首先，香港與大灣區内地9個城市在地埋上非常接近，區內各城市亦逐步落實規劃大灣區鐵路網絡，合力打造一小時生活圈，港人北上退休，也可隨時回港與子女或朋友相聚，非常便捷。其次，大灣區城市如廣州、深圳、珠海及中山等皆可以廣東話溝通，生活習慣也與香港大同小異，長者移居較容易適應。第三，內地的整體生活指數較香港為低，一筆退休金在大灣區可以慢慢用，享受更舒適的退休生活。

▲ 香港與大灣區内地9個城市在地埋上非常接近，區內各城市合力打造一小時生活圈。

不過，在大灣區生活的日常生活使費以及繳交雜費如水電煤等，就要注意銀行戶口是否有充裕的儲蓄，因為由香港過數往內地會有額度限制。幸好，港人只要使用中銀香港的「中銀快匯」服務，就可快捷地將生活所需費用調撥至內地，輕鬆以香港的資金在內地過退休生活。此外，港人亦可通過中銀香港手機銀行跨境繳費功能，在香港繳納內地的水電煤等費用。

▲ 「中銀快匯」服務可幫助客戶快捷地將生活所需費用調撥至內地。



隨着香港人蟬聯全球最長壽之冠，女性與男性的平均壽命長達88.13歲和82.34歲，港人的退休生活可長達二十年或以上。因此，在計劃退休時就要好好將資產配置，以獲得穩定及持續的回報，才足夠應付漫長的退休生活。在大灣區過退休生活，最好當然是選擇一些風險較低或保本的投資產品，賺取的回報及利息收入可方便在內地生活時使用，減少滙率波動的影響。

「跨境理財通」計劃讓港人北上投資

目前港人可透過滬港通及深港通等渠道，通過香港銀行或證券行投資內地股票，除此以外則尚未有途徑在內地直接開立投資賬戶進行投資，購買內地理財產品仍有不少限制。不過，香港金融管理局在6月時宣布，即將在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點，屆時港人可通過在粵港澳大灣區的內地銀行開立投資專戶，購買內地銀行銷售的合資格理財產品，港人在內地投資就方便得多。

中銀香港亦表示將配合跨境理財通政策的出台，推出相關的服務，全力支援推動大灣區金融市場互聯互通。事實上，中銀香港早已配合大灣區發展而推出粵港澳大灣區金融服務，便利港人在大灣區內的生活所需。詳情可瀏覽：https://www.bochk.com/tc/crossborder/personal/greaterbayarea.html

（資料由客戶提供）

