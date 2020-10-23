教你3個步驟　密密簽卡賺高達$1,700回贈

雖然暫時無法離港旅行玩樂，但其實留在香港都可以好好享受。近期不少酒店餐廳和商戶也推出了優惠，既可以選擇在酒店度假，也可以「血拼」一番，配上美酒佳餚，慰勞一下自己及屋企人。想要玩得開心，消費得精明，就不可以錯過信用卡的簽賬優惠。



以中銀Visa信用卡為例，由即日起至12月31日，作任何零售簽賬都可享有高達HK$1,700現金回贈。立即留意以下步驟，將中銀Visa信用卡的現金回贈「賺到盡」：

Step 1：密密簽賬

每月簽賬每滿3次就可獲HK$50現金回贈，整個推廣期享高達HK$750現金回贈。

Step 2：累積簽賬

每月累積簽賬滿HK$5,000，享額外HK$300現金回贈，整個推廣期享高達HK$900現金回贈。

Step 3：新綁定流動支付

首次成功綁定Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay並進行任何金額簽賬，更可享HK$50現金回贈。

按此查閱有關推廣登記，條款及細則之詳情。

▲ 周末在酒店度假，享受美味佳餚，兼用中銀Visa信用卡賺取回贈。

為Staycation預訂酒店精明小Tips

如果你已經登記完以上優惠，不妨好好計劃一下如何與家人一起享受愉快的周末！想要以Staycation來重拾旅行的感覺，首先可以揀選一間景致宜人的酒店，例如海景酒店，俯瞰香港的迷人夜景。除此以外，也可以留意酒店的餐飲，不妨選擇精緻的下午茶、在富情調的酒吧小酌幾杯、享受豐富的自助晚餐或套餐，製造悠閒假日的享受。同時憑中銀Visa信用卡在Trip.com指定網頁找尋想要預訂的酒店，輸入優惠代碼「BOCHK」及付款，即可享6%即時折扣，每個訂單折扣金額上限為HK$400。

提示：借定唔借？還得到先好借！

（資料由客戶提供）

