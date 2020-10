「2020年度HKMA/TVB傑出市場策劃獎」各個獎項已名花有主（內附得獎名單）

▲ 鄭善強讚揚不少公司在疫情下紛紛應變轉型,既有加速數碼化,也有重視開拓新產品及服務,盡現靈活優勢。

嘉獎行業佼佼者 促捕捉新機遇

社會事件及新冠肺炎疫情為市場策劃人帶來額外挑戰,但這也催生出更多融入新科技與創意兼備的市場策劃方案,策劃人們運用不同的市場推廣策略吸引消費者,靈活應對市場變化。應屆 「HKMA/TVB傑出市場策劃獎」(下稱獎項)的各個得獎項目,正是一眾市場推廣方案中的佼佼者。

身兼獎項籌委會主席的培力控股有限公司執行董事鄭善強表示,今次的入圍作品各具特色︰有銀行引入全新的Fintech(金融科技)服務;也有電訊網絡商為備受矚目的5G網絡造勢……傳統的推廣策略並不適用這些虛擬服務或產品,故業界採取大膽創新的宣傳方式,令人眼前一亮。 「每年的得獎作品皆反映市場推廣的新趨勢,也展現了市場策劃人員能與時並進,把握機遇,在逆境下發揮出色的業務能力。」

配合市場變化 增設獎項

隨着數碼科技日新月異,獎項亦隨市場的進步而不斷推陳出新。鄭善強稱,因應推廣渠道及宣傳方式日趨多元化,今年特別新增3個獎項,分別是 「傑出綫上綫下整合營銷獎」、 「傑出數據運用獎」以及 「傑出危機應變及管理獎」。 「獎項籌委會每年收到約30至50份申請,嚴格篩選出得獎項目,再分門別類,表揚在推廣、發行、創意等不同類別具優秀表現的市場策劃方案。」

鄭善強解釋︰ 「以應屆得獎項目為例,渣打銀行、星展銀行及花旗銀行均推出手機銀行服務,在宣傳焦點方面,卻分別從人性化、開戶方便及全方位服務等不同方面着墨,各具成效;又如7-11推出食物券,與社福團體等合作供應飯盒,突破傳統產品宣傳的框架,不但幫助到弱勢社群,也同時贏取客戶對品牌的認可和支持,皆令評審留下深刻印象。」

鼓勵業界參賽 砥礪共進

鄭善強指出,不少公司在疫情下紛紛應變轉型,在加速數碼化之餘,也重視開拓新產品及服務。在推廣方面,不少公司利用數據分析,集中於電子渠道進行宣傳,並覤準目標客戶。有別於以往的電視及戶外廣告,這種方式可獲得即時反饋,了解廣告成效,有助節省成本。香港市場日新月異,鄭善強樂見不少公司緊貼市場潮流,因時制宜地推出客戶所需的產品及服務,在推廣策略上亦不斷

注入創意及新思維,令市場百花齊放,驚喜不斷。

這項大獎通過表揚優秀的市場策劃人及高質素的推廣計劃,為業界樹立榜樣,也提高了得獎計劃的知名度。鄭善強除勉勵市場策劃人應掌握市場趨勢、適時應變外,也籲請更多企業參與競逐獎項,藉此平台檢視並提升自身水平,增強員工的向心力,鞏固團隊精神,又冀各行業在互相砥礪下走出疫情陰霾,捕捉新機遇。

「2020年度HKMA/TVB傑出市場策劃獎」得獎名單

金獎

「csl 5G眼界 更見遠大」

香港移動通訊有限公司

銀獎

“More Than a Bank in My Hand.”

花旗銀行(香港)有限公司

銅獎

"McDonald's 'The Surprise Chicken Expert'"

麥當勞香港

卓越獎

「一張飯券 一份溫飽 『同心互助』飯券認捐活動」

七、十一香港及澳門 - 牛奶有限公司

「掃造無限可能」

Alipay Payment Services (Hong Kong) Limited

「BioEm: 心連一起,噴走距離」

貝達安空氣消毒淨化科技有限公司

優秀獎

「『化憂為優』市場推廣計劃」

AXA安盛

「智慧智能 領先可能」

星展銀行(香港)有限公司

"McCafe 20th Anniversary"

麥當勞香港

"'INVEST FROM HOME. BANK FROM HOME."

渣打銀行(香港)

個人獎得獎名單

最傑出市場策劃人獎

香港移動通訊有限公司

高級事務副總裁(市場推廣部) 周銘成

傑出市場策劃人獎

香港移動通訊有限公司

高級事務副總裁(市場推廣部) 周銘成

安信信貸有限公司

經理 – 信用卡 陳俊傑

星展銀行(香港)有限公司

市場及傳訊 – 高級副總裁 知立和美

Alipay Payment Services (HK) Limited

市場總監 梁韻靈

ABC Pathways集團

創辦人 黃林趣玲

優秀市場策劃專才獎

Alipay Payment Services (HK) Limited

市場經理 陳卓延

Alipay Payment Services (HK) Limited

高級市場經理 陳肇殷

麥當勞

香港高級經理 – 市場部 蔡子健

Alipay Payment Services (HK) Limited

品牌體驗專家 周曉茹

美國運通傑出綫上綫下整合營銷獎

信和地產代理有限公司

S+ REWARDS by Sino Malls – Turn Shopping into Playtime"

周大福傑出數據運用獎

花旗銀行(香港)有限公司 "More Than a Bank in My Hand."

香港移動通訊有限公司 「csl 5G眼界 更見遠大」

花旗銀行傑出創意獎

星展銀行(香港)有限公司 「智慧智能 領先可能」

安信信貸有限公司 「WeWa 卡就係咁即時」

宏利傑出社交媒體營銷獎

麥當勞香港 "McDonald's 'The Surprise Chicken Expert'"

香港麥當勞傑出品牌營銷獎

七、十一香港及澳門 - 牛奶有限公司

「一張飯券 一份溫飽同心『互助飯券』認捐活動」

Alipay Payment Services (Hong Kong) Limited 「掃造無限可能」

香港芭蕾舞團

"Wear Dance" - Hong Kong Ballet with support from Create Hong Kong

太興集團傑出合作營銷獎

恒隆地產“"Mick" the Holidays Bright (Christmas & CNY Campaign)”

香港芭蕾舞團

“"Wear Dance" - Hong Kong Ballet with support from Create Hong Kong"

傑出危機應變及管理獎

ABC Pathways集團 "Embracing Adversity: Adapt, Believe, And Change"

帝盛酒店集團 「Dorsett Cares - 與您同行」

傑出內容營銷獎

香港移動通訊有限公司 「csl 5G眼界 更見遠大」

傑出顧客洞察力獎

花旗銀行(香港)有限公司 "More Than a Bank in My Hand."

麥當勞香港 "McDonald's 'The Surprise Chicken Expert'"

傑出小預算營銷獎

七、十一香港及澳門 - 牛奶有限公司

「一張飯券 一份溫飽同心『互助飯券』認捐活動」

中華電力有限公司

「革新香港飲食業 引領環保智能、商用廚房新趨勢」

信和地產代理有限公司

S+ REWARDS by Sino Malls – Turn Shopping into Playtime

傑出公益營銷獎

七、十一香港及澳門 - 牛奶有限公司

「一張飯券 一份溫飽同心『互助飯券』認捐活動」

帝盛酒店集團 「Dorsett Cares - 與您同行」

Mind Hong Kong "Mind HK Is On A Mission To Make Mental Health In HK Matter Through An Annual Always On And Multi-Cam"

傑出電視廣告獎

AXA安盛 「『化憂為優』市場推廣計劃」

Agencies of the Year

OMD Hong Kong

赤子創意有限公司

業界最喜愛市場策劃獎

香港移動通訊有限公司 「csl 5G眼界,更見遠大」

評審團名單

巿場策劃獎項

中華電力有限公司總裁 蔣東強

香港鐵路有限公司行政總裁 金澤培博士

香港賽馬會 公司策劃、品牌及會員事務執行總監 梁桂芳

環亞機場服務管理集團創始人及集團首席執行官 宋海西

Carousell旋轉拍賣香港董事總經理 葉承浩

會德豐地產(香港)有限公司常務董事 黃光耀

巿場策劃獎個人獎項

培力(香港)健康產品有限公司執行董事 鄭善強(主席)

太興集團控股有限公司執行董事 陳淑芳

安眺科技有限公司創始人兼行政總裁 何偉中

瑪貝爾國際有限公司總經理 林志偉

明愛專上學院及明愛白英奇專業學校校長 麥健華博士

余仁生(香港)有限公司董事總經理 潘正棋

香港數碼港管理有限公司行政總裁 任景信

豪特保健(香港)有限公司董事總經理 葉志禮

評審委員會名單

評審委員會由HKMA/TVB傑出市場策劃獎籌委會及2019/20香港管理專業協會銷售管理委員會組成。

市場策劃獎籌委會成員

培力(香港)健康產品有限公司執行董事 鄭善強(主席)

天貓淘寶海外事業部港澳負責人 陳子堅

太興集團控股有限公司執行董事 陳淑芳

香港電訊有限公司商業客戶業務董事總經理 陳紀新

雀巢香港有限公司總經理 鍾美玲

安眺科技有限公司創始人兼行政總裁 何偉中

瑪貝爾國際有限公司總經理 林志偉

森那美汽車集團(香港)有限公司 – 多品牌集團香港、澳門及台灣董事總經理 劉家輝

明愛專上學院及明愛白英奇專業學校校長 麥健華博士

余仁生(香港)有限公司董事總經理 潘正棋

騰訊國際業務部香港及台灣總經理 譚樂文

香港數碼港管理有限公司行政總裁 任景信

豪特保健(香港)有限公司董事總經理 葉志禮

銷售管理委員會成員

培力(香港)健康產品有限公司執行董事 鄭善強 (主席)

美國家得路集團主席及行政總裁 陳家偉

時富投資集團有限公司董事長及行政總裁 關百豪博士、太平紳士

香港麥當勞CEO 黎韋詩教授

香港移動通訊有限公司個人流動通訊業務董事總經理 林國誠

通利琴行有限公司總裁 李敬天

SKECHERS Hong Kong Limited總裁 梁成永

堡獅龍國際集團有限公司執行董事及聯席行政總裁 麥德昌

富士攝影器材有限公司董事總經理 孫道弘

仁記洋行主席 施國耀

周大福珠寶集團有限公司董事總經理 黃紹基

營銷管理委員會委員 楊民儉

保誠保險有限公司資深區域總監 余漢傑

