秉承推動及普及5G網絡的重任，香港移動通訊有限公司（下稱csl）透過推出大型市場推廣計劃—「csl 5G眼界，更見遠大」，全方位展示低延遲、高速度及多連性等5G優勢，連繫港人的日常生活，助各階層提升對5G技術的了解和信任，進而造就本地獨有的5G生態圈，推動整個香港投入5G新世代。

▲ 林國誠指出，藉構思「csl 5G眼界，更見遠大」推廣計劃，期望助公眾了解5G技術優勢與生活息息相關，一同投入5G新世代。

不時聽到5G技術可改變世界，但與普羅大眾有何關係，卻不是人盡皆知。香港移動通訊有限公司個人流動通訊業務董事總經理林國誠直言，csl構思這項推廣計劃的關鍵，在於讓公眾加深認識5G技術的特點，以至了解其對各行業發展及提升生活質素所能發揮的重要作用，從而明白5G與每個人息息相關。

肩負領袖使命 創造新商機

「5G是一項劃時代的技術，我們作為掌握相關技術的業界領袖，理應肩負起為各行業創造新商機的使命，同時將之帶進公眾的日常生活。」林國誠稱。有鑑於此，csl的5G推廣亦以此為目標，而非只是流於口號式宣傳，務求推動香港成為國際首屈一指的 5G 網絡城市。

提到整個推廣計劃的源起，林國誠表示，早於去年6月，csl已透過舉辦5G Tech Carnival率先向市民揭示5G優勢；至今年4月，有關宣傳正式展開，第一步是將5G logo加入HKT旗下品牌主色，意味將品牌凝聚，為全港市場帶來強大的協同商機。「是次品牌推廣亦延續這個發展方向，重點帶出5G可無視人類在體能、年齡等先天限制，憑經驗與科技克服難關，再創高峰。」

▲ csl引用AI技術，透過智能選取與不同觀眾最相關的廣告信息，提升宣傳效能。

度身定製5G體驗 增用家興趣

林國誠續指，受疫情影響，消費者的上網時間大幅增長，但對每個訊息的專注力卻急劇下降。品牌要突圍而出，成功吸引目標觀眾，實屬不容忽視的嚴峻挑戰。「我們在去年中開始分析數以億計的data signal，結合AI（人工智能）科技，在網絡上辨認出一群高潛力的5G客戶，並因應消費者的興趣、需要和網絡習慣，有效地將5G服務優勢融入他們生活的每個時刻，造就csl為5G世代開發的「Nano Moment Strategy」。

踏入資訊高度碎片化的年代，沿用一款廣告直至推廣結束的宣傳方式已不可行。林國誠補充說，csl特別透過強大的AI技術，將是次播出的5G電視廣告自動製作逾1,000 個版本，透過實時及智能選取與消費者最相關的廣告訊息，為每位觀眾送上度身定製的5G體驗。如球迷搜尋英超片段時，會即時看到5G多角度觀賞入球的廣告，自然興趣大增。由此，無論是打機迷、音樂發燒友，抑或攝影愛好者等，皆可感受5G 帶來的改變。

「藉這項如同5G服務般創新的推廣計劃，單是短短72小時內，csl 5G訊息覆蓋互聯網，瞬間已接觸到逾460萬觀眾；而網站互動量同時上升139%，csl 5G搜尋量亦激增超過110％，成為5G相關搜尋中排名最高之電訊商。」林國誠強調，隨着邁進「萬物互聯」的時代，csl 將探索更多跨平台合作，積極拓展並致力為每位消費者送上更精準到位的5G內容及服務。

（資料由客戶提供）