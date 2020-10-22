延續革新理念 構建全方位數碼生活圈

作為推展金融科技的業界先驅，花旗銀行（香港）有限公司（下稱花旗銀行）致力推動數碼銀行業務發展，去年更推出「Citi. More Than a Bank in My Hand 」流動理財手機程式新體驗，全方位照顧客戶的日常生活所需，並透過同步發布的大型推廣計劃，將嶄新的服務體驗滲透至不同的客戶群，贏得社會各界推崇。

▲ 花旗銀行推出「Citi. More Than a Bank in MyHand」流動理財手機程式新體驗，建構以客戶為中心的全方位數碼生活圈。

數碼科技發展為人類的生活帶來翻天覆地的轉變，花旗銀行素具高瞻遠矚的視野，很早已開發Citi Mobile® App，為客戶提供投資、儲蓄、保險、付款和借貸服務，以回應他們的日常財務需要。花旗銀行數碼營銷及市務部主管成靜雯指出，為優化服務內容，該行構思更全面的流動理財手機程式新體驗，當中主要圍繞客戶的生活所需，聯同多個API（應用編程介面）合作夥伴推展一系列數碼產品及解決方案，廣及「食、買、玩、行、生活理財」等不同層面。

不斷創新 鞏固領導地位

「有賴Citi Mobile® App的成功基礎, 花旗銀行於2018年推出的「Bank in Hand 1.0」在市場獲得廣泛好評，於2019年再接再厲，推出「Bank in Hand 2.0」 推廣計劃, 並以「More Than a Bank in My Hand」為主題，為銀行業務帶來革新性的蛻變。」 成靜雯稱，在「Bank in Hand 1.0」時，花旗銀行屬全港首批全面推廣手機銀行業務的銀行之一，並憑藉創出佳績，進一步鞏固該行在業界的領導地位。

正所謂「不進則退」，成靜雯稱，花旗銀行持續收集客戶的意見，了解他們對手機銀行服務不斷提升的要求，由此觸發該行構思更具前瞻性及更全面的「Bank in Hand 2.0」大型推廣計劃。「我們發現客戶普遍視銀行為革新服務的促進者，並關心銀行服務能否配合他們對優質生活方式的追求，這促使花旗銀行積極化身金融科技推展的先鋒，將流動財手機程式由提供多元理財服務的平台，全面提升至以客戶為中心『Lifestyle x Finance Digital Ecosystem』（生活品味x理財的數碼生活圈）。」

▲ 成靜雯指出，花旗銀行以「More than a Bank in My Hand」作為宣傳口號，展現該行的手機應用程式已超越理財服務領域，蛻變為客戶數碼生活的一部分。

融入生活 以客戶為導向

為達致有關目標，成靜雯補充，花旗銀行更與多個在各行業領先的業界先行者，共同建立API合作夥伴關係，以迎合客戶在提升生活品味上的各項需求，當中廣及餐飲、購物、娛樂、旅行和日常銀行業務等。「根據客戶的意見，我們還在手機應用程式的平台中，增加全新的數碼流動銀行服務及多項功能，包括『Citibank Global Wallet』和『手機開戶服務』，藉此在同業競爭中增添了明顯的優勢。」

為了與「Bank in Hand 1.0」保持延續性，成靜雯表示，花旗銀行為「Bank in Hand 2.0」構思了「More than a Bank in My Hand」的宣傳口號，由此亦展現該行的手機應用程式，已超越理財服務領域，蛻變成為客戶數碼生活的一部分。在整個推廣系列中皆貫徹了以顧客為導向的重要信息，也是銀行服務的重點發展方向。

「通過API合作夥伴關係，我們擴大了在合作夥伴平台上的足跡，延伸至前所未有的新接觸點，使我們有效地與客戶的日常生活建立更密切的聯繫。」成靜雯直言，有關推廣計劃助花旗銀行取得創紀錄的認受性和優良業績，並提升該行對持續在港推動數碼化、金融科技及經濟發展的信心。

（資料由客戶提供）