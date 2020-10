延續革新理念 構建全方位數碼生活圈

作為推展金融科技的業界先驅,花旗銀行(香港)有限公司(下稱花旗銀行)致力推動數碼銀行業務發展,去年更推出「Citi. More Than a Bank in My Hand 」流動理財手機程式新體驗,全方位照顧客戶的日常生活所需,並透過同步發布的大型推廣計劃,將嶄新的服務體驗滲透至不同的客戶群,贏得社會各界推崇。

▲ 花旗銀行推出「Citi. More Than a Bank in MyHand」流動理財手機程式新體驗,建構以客戶為中心的全方位數碼生活圈。

數碼科技發展為人類的生活帶來翻天覆地的轉變,花旗銀行素具高瞻遠矚的視野,很早已開發Citi Mobile® App,為客戶提供投資、儲蓄、保險、付款和借貸服務,以回應他們的日常財務需要。花旗銀行數碼營銷及市務部主管成靜雯指出,為優化服務內容,該行構思更全面的流動理財手機程式新體驗,當中主要圍繞客戶的生活所需,聯同多個API(應用編程介面)合作夥伴推展一系列數碼產品及解決方案,廣及「食、買、玩、行、生活理財」等不同層面。

不斷創新 鞏固領導地位

「有賴Citi Mobile® App的成功基礎, 花旗銀行於2018年推出的「Bank in Hand 1.0」在市場獲得廣泛好評,於2019年再接再厲,推出「Bank in Hand 2.0」 推廣計劃, 並以「More Than a Bank in My Hand」為主題,為銀行業務帶來革新性的蛻變。」 成靜雯稱,在「Bank in Hand 1.0」時,花旗銀行屬全港首批全面推廣手機銀行業務的銀行之一,並憑藉創出佳績,進一步鞏固該行在業界的領導地位。

正所謂「不進則退」,成靜雯稱,花旗銀行持續收集客戶的意見,了解他們對手機銀行服務不斷提升的要求,由此觸發該行構思更具前瞻性及更全面的「Bank in Hand 2.0」大型推廣計劃。「我們發現客戶普遍視銀行為革新服務的促進者,並關心銀行服務能否配合他們對優質生活方式的追求,這促使花旗銀行積極化身金融科技推展的先鋒,將流動財手機程式由提供多元理財服務的平台,全面提升至以客戶為中心『Lifestyle x Finance Digital Ecosystem』(生活品味x理財的數碼生活圈)。」

▲ 成靜雯指出,花旗銀行以「More than a Bank in My Hand」作為宣傳口號,展現該行的手機應用程式已超越理財服務領域,蛻變為客戶數碼生活的一部分。

融入生活 以客戶為導向

為達致有關目標,成靜雯補充,花旗銀行更與多個在各行業領先的業界先行者,共同建立API合作夥伴關係,以迎合客戶在提升生活品味上的各項需求,當中廣及餐飲、購物、娛樂、旅行和日常銀行業務等。「根據客戶的意見,我們還在手機應用程式的平台中,增加全新的數碼流動銀行服務及多項功能,包括『Citibank Global Wallet』和『手機開戶服務』,藉此在同業競爭中增添了明顯的優勢。」

為了與「Bank in Hand 1.0」保持延續性,成靜雯表示,花旗銀行為「Bank in Hand 2.0」構思了「More than a Bank in My Hand」的宣傳口號,由此亦展現該行的手機應用程式,已超越理財服務領域,蛻變成為客戶數碼生活的一部分。在整個推廣系列中皆貫徹了以顧客為導向的重要信息,也是銀行服務的重點發展方向。

「通過API合作夥伴關係,我們擴大了在合作夥伴平台上的足跡,延伸至前所未有的新接觸點,使我們有效地與客戶的日常生活建立更密切的聯繫。」成靜雯直言,有關推廣計劃助花旗銀行取得創紀錄的認受性和優良業績,並提升該行對持續在港推動數碼化、金融科技及經濟發展的信心。

