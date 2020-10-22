快餐食品不一定千篇一律，香港麥當勞一貫 重視質素及創新，去年推出全新的麥炸雞，配合全方位的宣傳推廣計劃——「McDonald's The Surprise Chicken Expert」，推動產品銷量強勁，更提升在炸雞市場的佔有率。

深信快餐亦可追求多元化及美味，香港麥當勞銳意以大眾化價格提供高品質的食物，經消費者意見調查發現，他們普遍喜愛麥當勞脆香雞翼的味道，加上炸雞市場一向極具發展潛力，促使公司決心研製更適合顧客口味的專屬炸雞產品。

全方位渠道 突顯宣傳重點

萬事起頭難，最初在店內試做炸雞並未成功，除製成品看來細小外，在色澤上亦不夠吸引，與市場調查顯示消費者喜歡較JUICY（多汁）的炸雞並不一致。其後通過反覆鑽研，終構思將現有脆香雞 翼的味道引入麥炸雞，並研發出獨家烹調手法，先將雞件投入高效保濕箱，再放入油炸兩分鐘，製作出外脆內多汁的麥炸雞。

香港麥當勞透過廣告及電視、互聯網、社交平 台及戶外廣告等全方位推廣渠道，配合聚焦食品吸引力的影片，令「JUICY」（多汁）這個準確到位 的宣傳重點深入民心，提升普羅大眾對試食麥炸雞 的興趣。在全力推廣下，麥炸雞首10日已售出超 過100萬隻，首4個月銷量已達1000萬隻，助香港麥當勞在炸雞市場的佔有率由零升至雙位數字，更正式成為麥當勞餐牌上的10號餐，以致其後再推出蜜糖BBQ麥炸雞。

▲ 引入脆香雞翼味道的麥炸雞，甫推出市場已深受顧客歡迎。

▲ 麥當勞透過全方位渠道推廣麥炸雞，使其JUICY的市場定位深入民心，將炸雞市 場的佔有率提升至雙位數。

優秀獎：“McCafe 20th Anniversary”

宣傳突破傳統 助McCafe開拓茶飲市場

將快餐文化與文青咖啡店結合，正是McCafe的一大特色。為慶祝McCafe成立20周年，香港麥當勞藉創新意念及突破傳統的宣傳方式，成功為進軍全新的茶飲市場造勢，令新產品大受歡迎。

▲ McCafe 首推涵蓋茶飲產品的芝士奶蓋系列，配合突破 傳統的市場推廣策略，成功開拓茶飲市場。

致力將優質咖啡文化帶到生活當中的 McCafe ，在飲品構思亦一直追求創新，為顧客帶來新鮮感。留意到台式茶飲的需求不斷增長，McCafe在踏入20周年之際，亦適時開拓茶飲市場，首推涵蓋咖啡、四季春茶及水果茶飲的芝士奶蓋系列，向顧客送上驚喜，並吸納喜歡台式茶飲的新客群。

創新推廣 新產品銷情可觀

因應目標客戶屬年輕一代，香港麥當勞摒棄以往着重產品材料及質素的推廣手法，轉用偏向軟性、藝術及故事形式的宣傳方式，找來形象與主題配合的麥浚龍和謝安琪擔任「McCafe / 20周年品牌大使」，拍攝型格宣傳片及相片，並借助兩人在音樂合作所衍生的角色，演繹在McCafe發生的故事，帶出新產品；再邀請曾為「COMME des Garçons PLAY系列」設計經典塗鴉愛心臉的波蘭插畫家Filip Pagowski，為新產品設計20周年版包裝，以多樣色彩和彩虹圖案營造歡樂氣氛。

▲ 邀得波蘭插畫家為新產品設計20 周年版包裝，帶出McCafe / 慶祝 20周年的歡樂氣氛。

經過連串宣傳推廣，全新茶飲產品不但超過目標銷量，更打破McCafe 20年來的單日銷售紀錄，目前銷量最高的三甲紀錄，皆由今年成為餐牌常駐飲品的芝士奶蓋系列所保持，令香港麥當勞對茶飲產品更添信心，自9月起再推出全新沖繩黑糖珍珠奶茶，同樣贏得顧客喜愛。

（資料由客戶提供）