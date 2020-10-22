傳承品牌推廣心得 促業界砥礪互進引言

成功的市場推廣有助提升品牌形象及信譽度。多年來透過參賽、贊助及出任評審等不同方式全力支持「HKMA/TVB傑出市場策劃獎」的太興集團控股有限公司（下稱太興），今年在繼續贊助「傑出合作營銷獎」外，其執行董事陳淑芳更兼任評審委員會成員及巿場策劃獎個人獎評審，將太興在推廣策略上的成功心得及經驗，以另一種形式傳承予同業，共同提升本港市場推廣項目的專業水平，令各行業皆可受惠。

▲ 陳淑芳指出，今年的十大市場推廣項目皆甚具質素，展現出業界的高水平，也為同業樹立榜樣。

提到這個被譽為市場推廣界「奧斯卡」的大型獎項，陳淑芳指出，獎項歷史悠久，除具有高度認受性外，其評審準則亦以客觀公正著稱，並不斷配合市場發展引入新元素。歷年來，不少高質素的市場推廣計劃及優秀市場策劃人獲得獎項嘉許，更為業界樹立榜樣及參考指標，推動業界不斷求進，非其他獎項可比擬。故她尤為鼓勵新晉品牌或新一代的市場策劃人參賽，藉此良性競爭平台，與業界精英砥礪互進，精益求精。

善用社媒平台 提升宣傳成效

陳淑芳指出，踏入數碼化年代，各行業的市場推廣策略及方式不斷推陳出新，在宣傳渠道方面則涵蓋綫上綫下，令社交媒體成為品牌必爭之地。善用數碼營銷策略作全面推廣，對業界已屬新常態，運用得宜有助提升產品及品牌的曝光率及宣傳成效。

「因此，昔日集中於傳統渠道進行推廣的企業，不能再固步自封，如每年推出一兩個市場推廣項目，或只是聚焦於紙媒等宣傳方式已不合時宜。」陳淑芳補充說，現今品牌必須在社交媒體站穩陣腳，積極發揮創意，如製作富趣味的短片，增加對新一代的吸引力，同時掌握潮流脈搏，在宣傳上加以應用，才可使整個推廣計劃更為立體，收事半功倍之效。

共享成功策略 推動業界進步

作為今年的評審，陳淑芳讚揚應屆獲獎項目及市場策劃人的質素甚高，更在疫情等連串突發情況下，展現高水平的時間控制、策劃及執行力，令人眼前一亮。她又寄語業界人士必須持續增值，緊貼市場現況，時刻保持創意、專業知識、應變能力及市場觸覺，雖知科技只是一個tool（工具），如何用得其所更為重要，才可助品牌推廣達致預期目標。

「我尤為欣賞大獎每年均會舉辦的觀摩大會，由十強業界代表向同業展示他們為品牌度身訂造的市場推廣計劃，分享當中的市場策略及成果，有助業界開闊眼界，取長補短。」陳淑芳稱，雖然今年因疫情關係，觀摩大會移師網上平台進行，但無礙業界人士踴躍參與，從同業精英身上取經，由此正能促進業界互動交流，達致共同進步。

（資料由客戶提供）