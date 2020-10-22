最傑出市場策劃人、傑出市場策劃人、優秀市場策劃專才 - 得獎感言

最傑出市場策劃人

香港移動通訊有限公司

高級事務副總裁（市場推廣部） 周銘成

“作為一個電訊市場策劃人，我很高興能夠見證及參與5G新世代的來臨。5G不但改變社會及各行各業，更令我在市場策劃的事業走向另一高峰。我非常榮幸可獲得「最傑出市場策劃人」及「傑出市場策劃人」兩大殊榮。當中有賴團隊的熱誠及支持，更重要是管理層的信任。我也十分感謝HKMA、TVB及所有評審給予我一個獲益良多及無價的參賽體驗。”

傑出市場策劃人

安信信貸有限公司

經理 – 信用卡 陳俊傑

“非常榮幸可獲得「傑出市場策劃人」獎項，除印證了我在市場推廣上的專業表現，以及多年來對業界的貢獻外，這個獎項同時肯定了WeWa信用卡在市場推廣策略上的創意及以客為本的理念，也展現了我們如何將有趣和驚喜的感覺帶給年輕客戶。今次贏得獎項全賴安信管理層的卓越領導、可靠的團隊、高效率的同事與廣告公司的不斷支持。”

星展銀行（香港）有限公司

市場及傳訊 – 高級副總裁 知立和美

“市場營銷環境不斷改變，我在多年的職業生涯中，一直維持着探求新知識的動力，也遇到很多良師益友，令我不斷突破自己，敢於作出嘗試。我很榮幸能夠獲得「傑出市場策劃人」獎項，全賴整個團隊合作無間，還有上司一直以來的鼓勵和支持，才可取得佳績。感謝HKMA對我的肯定，參與這次盛事實屬難能可貴的經驗。”

Alipay Payment Services（HK）Limited

市場總監 梁韻靈

“參與「HKMA/TVB傑出市場策劃人」獎項是一次寶貴的體驗及挑戰，很榮幸獲得專業評審團的認同，同時亦藉此多謝AlipayHK各同事的幫助及支持。”

ABC Pathways

集團創辦人 黃林趣玲

“我非常榮幸獲得這個殊榮，從整個參賽過程中，更進一步肯定「以『心』為本做人、以『愛』為本做事」的個人理念。另外，還要感謝我的團隊、家長及學界夥伴的支持，我定會不負所望，繼續努力。”

優秀市場策劃專才

Alipay Payment Services (HK) Limited

市場經理 陳卓延

“感謝專業評審團對我的認同，讓我脫穎而出獲頒獎項。市場策劃有賴管理層的信任和團隊的合作，多謝AlipayHK上下對項目的支持，造就我今日的成功。”

Alipay Payment Services (HK) Limited

高級市場經理 陳肇殷

“很榮幸得評審團認可，獲頒「HKMA/TVB 優秀市場策劃專才」獎項。感謝AlipayHK市務團隊、公司上下每位同事，繼續「掃造無限可能」。”

麥當勞香港

高級經理 – 市場部 蔡子健

“很榮幸獲得這個殊榮，能夠在參賽過程中跟各位評審、市場策劃專才交流，讓我獲益良多。我要衷心感謝公司及團隊一直以來的支持及鼓勵。”

Alipay Payment Services (HK) Limited

品牌體驗專家 周曉茹

“感謝專業評審團的肯定和認可，頒發給我這個獎項。同時感謝同事和管理層給予的機會與信任，讓我「掃造無限可能」，同時亦進入「市場策劃獎項」十強，角逐大獎殊榮。”

（資料由客戶提供）