2020年度HKMA/TVB傑出市場策劃獎特刊獻辭 - 香港管理專業協會主席海寧

新型冠狀病毒的爆發給我們的日常生活帶來前所未有的變化，各國採取的封鎖措施大幅減少人與人之間面對面的互動，在家工作和網上會議成為新的營商模式。與此同時，消費者不斷增強的健康意識和對科技的依賴催生出新常態，重整業務策略以應對未來的不確定性無疑是企業在2021年的首要任務。

踏入第35屆，HKMA/TVB傑出市場策劃獎伴隨着香港和周邊地區市場推廣行業一起成長。多年來，獎項見證潮流引領者和創新者挑戰行業準則，尋找全新的市場推廣方式。我要向所有獲獎者致以最熱烈的祝賀，他們取得驕人的成就，不斷地將市場策劃專業水平推向新的高峰。

本人謹代表管協感謝評審委員會和評判團在評審過程中展示的熱忱和不懈的努力，我亦感謝委會成員的投入和寶貴建議，令獎項取得今日的成功。

我要特別感謝鄭善強先生的出眾領導。作為籌委會主席，他為提高香港和周邊地區的市場策劃水平傾力付出，貢獻良多。

另外，本人衷心感謝電視廣播有限公司自1989年以來慷慨支持這個意義非凡的年度比賽。我亦要特別感謝所有贊助商和支持機構多年來的堅定支持。

最後，本人謹對香港特別行政區創新及科技局局長薛永恒先生致以最深刻的謝意，感謝他在頒獎典禮上帶來富有啟發性的分享。

香港管理專業協會主席

海寧

（資料由客戶提供）