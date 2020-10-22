2020年度HKMA/TVB傑出市場策劃獎特刊獻辭 - 香港管理專業協會總裁 李仕權博士

新型冠狀病毒為一眾業界帶來前所未有的影響，大家未曾想像握手和擁抱這些拉近人際關係的舉動，竟會帶來感染疾病的風險。然而，有危便有機，各行各業在逆流中仍然抱着破斧沉舟的態度經營業務，不少公司更審時度勢，在急速變化的環境下重整策略、發展新業務，即使在社交隔離措施下，仍然與客戶保持緊密聯繫。

香港管理專業協會一直致力為業界提供平台，分享傑出的市場推廣計劃，今天的活動亦正展現眾人支持業界的決心。每年HKMA/TVB傑出市場策劃獎聚一眾在市場推廣業界舉足輕重的市場策劃人，透過表彰開創性的作品及頂尖的市場推廣項目，推進市場的蓬勃發展。作為業界的最高榮譽，此獎項亦肯定了香港和周邊地區的市場推廣領導和從業員的才智、創意和努力。

本人謹藉此機會向評判團、評審委員會、獎項籌備委員會及提名委員會成員致以最誠摯的謝意，有賴大家付出寶貴的時間和分享專業知識，活動才得以取得耀眼成就。同時，本人亦衷心感謝電視廣播有限公司和所有贊助商長期的鼎力支持。

本人特別向香港特區政府創新科技局局長薛永恒先生表示由衷的謝意，感謝他百忙中抽空擔任頒獎典禮的主禮嘉賓，並與我們分享寶貴心得。

最後，我熱烈祝賀今年企業及個人獎項的所有得獎者！

香港管理專業協會總裁

李仕權博士

（資料由客戶提供）