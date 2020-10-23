內地兩間主要外賣平台，近日又成為中國網民注視的對象，因WeChat瘋傳《外賣員已成高危職業的苦況》一文，隨即引起很大回響和熱議，矛頭直指兩間外賣平台為增強競爭力，不惜縮短自家外賣員的送遞時間，若一旦超時，那便直接影響個人收入。

有些外賣員甚至因此被炒，所以，騎電單車的外賣員不惜超速、衝紅燈、逆綫行，可謂搵命搏，部分因此喪命。據一七及一八年的數據顯示，上海平均每兩日半就有一名外賣員傷亡；同年，深圳三個月內有十二人傷亡。今年七月，西安又有兩部貨車追尾，導致一名外賣員當場死亡，這些都是發生在大街大巷，民眾親眼目睹的慘劇。

文章瘋傳，中國網民幾乎一面倒同情外賣員，而送外賣時間之縮短已去到不合情理、不近人情之程度，這也是令網民痛罵兩間外賣平台的原因。中國地大，有些地方需時送達，但兩間外賣平台互鬥時速，竟要求配送時間不斷縮短，因此外賣員每次送外賣，就像與死神搏鬥一樣，險象環生。而這些時間是怎樣得來的呢？原來只是公司單靠「AI智能配送系統」運算出來的決定，這也是令當地網民最感憤怒之處。

雖然兩間被點名的外賣平台已作出回應，指將會更優化系統，讓調度系統作出具彈性的安排。然而，這個現象確有很多值得反思的地方：數位年代的科技發展，已達到人類發展史上前所未有之境界，但與此同時，有人彷彿覺得再談「人性」或「人情味」已不夠「科學」、「領先」。一個高科技大數據世界，若人反變成次要，究竟我們是進步還是退步了？