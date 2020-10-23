全新台鐵鳴日號環島觀光列車 型格設計明年1月啟程 副刊版 2020/10/23 分享： 日本有各式觀光列車，各具風格之餘亦深受遊客歡迎。台灣台鐵最近亦推出「鳴日號」觀光列車，進行車廂全改造，以破舊立新的思維，將內部改裝與外部路綫景致及環境融合，並剛獲得日本2020 Good Design ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 泰旅局有獎問答遊戲 看短片贏$1,000按摩及泰國餐廳禮劵 2020/10/22 泰旅局有獎問答遊戲 看短片贏$1,000按摩及泰國餐廳禮劵 TaiwanWay台灣味市集進駐PMQ 贏長榮機票疫情後玩盡台灣 2020/10/20 TaiwanWay台灣味市集進駐PMQ 贏長榮機票疫情後玩盡台灣 哥斯拉主題園區登陸兵庫縣淡路島 1比1哥斯拉霸氣亮相 2020/10/16 哥斯拉主題園區登陸兵庫縣淡路島 1比1哥斯拉霸氣亮相 歷史博物館香港故事展 大翻新前最後召集 2020/10/15 歷史博物館香港故事展 大翻新前最後召集 Foster+Partners操刀 Apple Store空降新加坡濱海金沙 以萬神殿概念設計圓形光頂 2020/10/13 Foster+Partners操刀 Apple Store空降新加坡濱海金沙 以萬神殿概念設計圓形光頂 疫情 台灣 設計 Facebook 鐵路 花蓮 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入