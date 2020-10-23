全新台鐵鳴日號環島觀光列車 型格設計明年1月啟程

日本有各式觀光列車，各具風格之餘亦深受遊客歡迎。台灣台鐵最近亦推出「鳴日號」觀光列車，進行車廂全改造，以破舊立新的思維，將內部改裝與外部路綫景致及環境融合，並剛獲得日本2020 Good Design

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