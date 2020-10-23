專訪創作總監 Zoe Turner ST. JOHN蛻變

今天時裝品牌要在逆市生存，設計上必需要改變來吸引新世代的顧客。ST. JOHN作為一個來自美國的時裝品牌，過往目標觀眾都是一群成熟的女性，不過隨着新任創作總監Zoe Turner加盟，品牌年輕化的巨輪

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