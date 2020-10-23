專訪創作總監 Zoe Turner ST. JOHN蛻變 副刊版 2020/10/23 分享： 今天時裝品牌要在逆市生存，設計上必需要改變來吸引新世代的顧客。ST. JOHN作為一個來自美國的時裝品牌，過往目標觀眾都是一群成熟的女性，不過隨着新任創作總監Zoe Turner加盟，品牌年輕化的巨輪 ... 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 COMME des GARCONS SHIRT╳Futura 潑墨塗鴉 今日 COMME des GARCONS SHIRT╳Futura 潑墨塗鴉 CASETiFY STUDiO奇幻自拍區 2020/10/16 CASETiFY STUDiO奇幻自拍區 Ermenegildo Zegna X Fear of God 當高級男裝遇上街頭服 2020/10/16 Ermenegildo Zegna X Fear of God 當高級男裝遇上街頭服 MoMA．The Record Shop 音樂盛宴 2020/09/25 MoMA．The Record Shop 音樂盛宴 Kingsman特工的衣櫃 2020/09/25 Kingsman特工的衣櫃 時裝服飾 時裝服飾種類 品牌 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入