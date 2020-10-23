COMME des GARCONS SHIRT╳Futura 潑墨塗鴉 副刊版 2020/10/23 分享： 街頭藝術graffiti從來沒有像今天這麼被重視過，甚至被視為主流藝術的一種，不少當年在街頭被警察驅趕和票控的塗鴉者，在今天一躍成為當代的藝術大師，例如大家熟悉的KAWS、Mr.A（Andrea ... 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 專訪創作總監 Zoe Turner ST. JOHN蛻變 今日 專訪創作總監 Zoe Turner ST. JOHN蛻變 CASETiFY STUDiO奇幻自拍區 2020/10/16 CASETiFY STUDiO奇幻自拍區 Ermenegildo Zegna X Fear of God 當高級男裝遇上街頭服 2020/10/16 Ermenegildo Zegna X Fear of God 當高級男裝遇上街頭服 MoMA．The Record Shop 音樂盛宴 2020/09/25 MoMA．The Record Shop 音樂盛宴 Kingsman特工的衣櫃 2020/09/25 Kingsman特工的衣櫃 時裝服飾種類 時裝服飾 藝術類別 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入