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COMME des GARCONS SHIRT╳Futura 潑墨塗鴉

副刊版 2020/10/23

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街頭藝術graffiti從來沒有像今天這麼被重視過，甚至被視為主流藝術的一種，不少當年在街頭被警察驅趕和票控的塗鴉者，在今天一躍成為當代的藝術大師，例如大家熟悉的KAWS、Mr.A（Andrea

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欄名 : Fashion

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