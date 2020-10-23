多招預防糖尿癡肥 減患新冠風險

英國醫學期刊《刺針》表示，各地政府預防糖尿病不力，直接加劇新冠疫情的嚴重程度。本港1成人口是糖尿病患者，本地社區已有多種預防性措施，宜及早重視。

不良飲食缺運動 易患糖尿過重

《刺針》總編輯Richard Horton表示，各地癡肥及二型糖尿病在過去30年一直上升，令全球預期壽命縮減，亦加劇新冠疫情。以英國為例，當地疫情重災區皆是平均預期壽命最短的地方，更甚者，全球人們皆因不良飲食及缺乏運動，導致出現高血壓、高血糖、過重等問題。

糖尿病屬感染新冠肺炎的高危因素，中大醫學院生物醫學學院研究指，一、二型糖尿病與感染新冠病毒的主要通道「ACE2受體」有正向關係，這意味着糖尿病患者感染新冠肺炎的機率、及染疫後病情加重的風險都會增加。衞生防護中心亦表示，肥胖是感染新冠病毒後病情加重的重要因素，肥胖病人較非肥胖病人感染後的死亡風險高48%。

疫情為各地健康欠佳者響起警號，英國保健及社會服務署（Department of Health and Social Care）表示，將在未來推出多項預防性措施，包括在晚上9時前禁播不健康食品的廣告、禁止高糖高脂肪食品推買一送一優惠、及立法要求僱員人數多於250的餐廳展示食物熱量。

本港現時近1成人口患糖尿病，即約70萬人，國際糖尿病聯盟估計，本港糖尿病人數將在2030年大增至92萬人。糖尿病在本地更有年輕化迹象，理大眼科視光學副顧問眼科視光師岑穎雯表示，曾接觸過最年輕的糖尿病患者是一名20歲女性，同時患二型糖尿病及糖尿眼，指都市人工時長、飲食不定時，皆令糖尿病患者趨年輕化。

港大推App 可計算患糖尿風險

應對糖尿病及其併發症，關鍵在於及早預防和治療。港大醫學院今年推出一款免費App「糖心易測」，市民只需輸入自己的年齡、身高、體重等資料，該款程式便可計算糖尿病的風險評分，50分為滿分，20分以上則屬高風險，根據情況為市民提供與飲食、運動等有關的資訊。此舉或讓篩查隱形患者的過程更為簡單，但市民仍應定期驗身。

本港獅子會本月起亦與明愛專上學院合作，在將軍澳設立本港首間社區綜合糖尿病服務站「明專獅子會糖尿病服務站」，冀為糖尿病高危人士及患者提供篩查、諮詢、照顧者支援等服務，及早介入及控制病情，降低糖尿病及併發症發病率。

飲食不健康人士較易感染新冠病毒，絕非巧合，市民疫下首要任務便是改善生活習慣，防患於未然。

▲ 有研究顯示，患糖尿病及癡肥人士，較易感染新冠肺炎，因此市民應改善生活習慣，防患未然。（資料圖片）