中美關係隱藏篇 華盛頓碑中國人名

昨早起來，看新聞見到美國國家情報總監開記者會，說俄羅斯與伊朗已取得部分美國選民資料，並在11月大選前採取行動影響輿論，尤其伊朗，寄發「惡搞」電子郵件給一些美國人，企圖以威嚇、煽動方式，影響投票意向，傷害特朗普選情云云。我心惴，是否特朗普叫他出來博同情？無論此事內情如何，美國以往背後介入其他國家選舉，總比人多；美國政府直接透過中國高官向中國人宣揚美國制度如何優秀，大家又有否聽過？這件有趣的事發生在咸豐年代。

無論各位有否去過華盛頓，都知道國會大樓和林肯紀念堂軸綫上，有白色尖塔聳立建築--華盛頓紀念碑（Washington Monument），為紀念首任總統華盛頓。塔內壁鑲嵌着鐫刻文約190塊，紀念碑第10層，有一塊來自中國刻有漢字石碑，碑上有一個中國人名字--徐繼畬（音余）。

徐繼畬談民主制度 遭林則徐抨擊

碑文大讚美國國父華盛頓：「華盛頓，異人也。起事勇於勝廣，割據雄於曹劉，既已提三尺劍，開疆萬里，乃不僭位號，不傳子孫，而創為推舉之法，幾於天下為公，駸駸乎三代之遺意。其治國崇讓善俗，不尚武功，亦迥與諸國異。余嘗見其畫像，氣貌雄毅絕倫，嗚呼，可不謂人傑矣哉！米利堅，合眾國以為國，幅員萬里，不設王侯之號，不循世及之規，公器付之公論，創古今未有之局，一何奇也！泰西古今人物，能不以華盛頓為稱首哉。」

白話文大意是，華盛頓的確與眾不同，起義勇猛超過陳勝、吳廣，雄才大略超過曹操、劉備。雖已開拓江山，卻不貪戀名位，不世襲予子孫，而是建立選舉制度，這種將天下交給天下人共有的做法，讓人感到堯、舜、禹三王時代推舉禪讓遺風。他治國善待民生，不推崇武力，人中豪傑。美國國土大卻沒有王侯封號，權力交予公眾，西方從古到今的人物，不能不以華盛頓為第一！

這塊石碑，由大清浙江寧波府的基督教在華傳教士及信徒立製，在咸豐3年，即1853年贈予美國，碑文摘自福建巡撫徐繼畬所寫的《瀛寰志略》。

尷尬的是，1853年徐繼畬已被罷官回到故鄉山西，為何被罷呢？從他在封建的清朝當官，卻如此大讚「夷人」美國領導人，也估到沒有好下場。這兒篇幅所限，只能簡單介紹這位中國近代開眼看世界的先驅。徐出身書香門第，51歲在福建當巡撫，並代理閩浙總督。

1840年第一次鴉片戰爭後，中國一批以林則徐、魏源為代表的傳統派，反思鴉片戰爭的失敗，開始關注西方。徐繼畬從來華美國傳教士等得知世界地理、歷史等，記錄並撰寫，用4年寫成近20萬字的《瀛寰志略》。在當時，中國人以為中國處於世界中心，中國皇帝統治四海。與其他人的看法不同，他不單介紹世界各國風土人情，還談論西方民主制度，包括美國政治制度且高度評價，明目張膽宣揚並提出學習西方。

他抱持虛心、平等觀念，不以「中國中心觀」自居，例如不用「夷」字稱呼西方人。魏源則在《海國圖志》中提出「以夷制夷」，和林則徐理念相近，願意學西方，但學成「打師傅」，《瀛寰志略》則相對理性。但這種思想超前行徑，搖撼中國文化至高無上的傳統觀，令他遭到一些勢力抨擊，影響仕途，攻擊他的包括在虎門銷煙的林則徐。

1850年，老家在福建的林則徐收到福州城內一座寺有英國人入住，說英國人進侵。林要求徐繼畬驅逐英國人並備戰，遭到溫和對待西方人的徐繼畬反對。本是各有見解，林則徐卻告狀至北京，咸豐皇帝派人調查，結果發現是謠傳，但徐依然被調官，最後下崗回鄉。

美送華盛頓畫像 促華宣揚美精神

15年後，恭親王推進改革，命運再次垂青已70歲的徐繼畬，獲任命為總理衙門大臣辦理洋務，《瀛寰志略》獲得重印，據說日後維新派人士康有為、梁啟超，皆提到這著作是他們看世界的窗口。當徐復出擔任大臣後2年，並主持清廷第一所幹部學校同文館，即寧波傳教士送碑美國14年後，美國人向徐繼畬回贈禮物。

1867年，時任總統約翰遜（Andrew Johnson）請人複製華盛頓畫像，指示在北京舉行贈送儀式，由美國駐華公使蒲安臣（Anson Burlingame）將畫送給徐繼畬，作為他在《瀛寰志略》稱頌華盛頓的致謝。

153年前的10月21日，贈畫儀式在總理衙門舉行，美國人似毫不掩飾地承認，希望恭親王、徐繼畬等在國內宣揚美國精神。據報蒲安臣在致辭說，華盛頓總統不僅屬於美國，也是屬於世界的，他的光輝也將在中國閃耀。《紐約時報》後來曾以《美國在中國之影響》為題報道此事，徐繼畬亦打算培育懂西方語言和科學的人才。

本欄以前提過中美兩國交往，可追溯到1784年首航兩地通商的「中國皇后號」。逾230年往來，東西方兩個大國關係已深深植根，不再停留在咸豐年代、徐繼畬的年代。美國對中國有影響，中國亦對美國有影響。然而時代雖不同，兩國人的往來仍有偷偷摸摸的。中國一些官二代不是被暗裏送去美國讀書嗎？《紐約時報》亦說特朗普偷偷在中國有銀行戶口啊！