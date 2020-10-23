「特登」遏華殊途同歸 中國要自強厚德

在美國總統最後一場電視辯論舉行前夕，總統特朗普和民主黨候選人拜登均不約而同大打中國牌，前者對華連出三招，試圖營造中國威脅來扭轉落後選情，後者則致力爭取華裔選票。

狂打中國牌 屬甩鍋搶票伎倆

表面上看，特朗普對華似乎更鷹，但拜登也絕非鴿，兩人都有共同目標，就是遏制中國崛起，只是方法不同，故中國切勿對拜登心存幻想。

美國政府周三再將6家中國媒體列為外交使團，又指摘中國竊取西方新冠肺炎疫苗研究成果，是21世紀的威脅；同時又批准對台出售總額逾18億美元軍備，宣稱有助維持兩岸軍事平衡。

特朗普狂打中國牌，皆因選情落後。蓋洛普本月初公布的調查顯示，美國選民最關心的3大議題分別是經濟、反恐和國家安全，以及控疫，而Politico網站周三公布的最新民調，選民認同拜登在處理經濟以至疫後復甦方面的能力，都首次勝過特朗普，恐令特朗普更感不安，唯一依恃都不再是優勢。

愈來愈多選民不滿特朗普控疫不力，導致數以千萬人失業，特朗普惟有進一步「甩鍋」中國，急打中國牌來轉移選民視綫。若能刺激北京情緒，更可將之包裝成中國威脅引發的外交衝突，炮製成十月驚奇，透過展現強勢領導來拉抬選情。

無獨有偶，拜登周三投書《世界日報》，宣稱當選後將深化美台關係，稱讚台灣是民主和科技重鎮，更是控疫典範，並批評特朗普製造族群仇恨，讓美籍亞裔「太委屈」。他還表明，在符合美國利益的領域，包括公共衞生和氣候暖化問題上，將與中國保持合作。拜登此舉顯然是想爭取華裔選民支持，並對外傳遞一個信息，他當選後會把特朗普外交政策扭轉過來，重建美國對海外盟友的領導力。

華積極推雙循環 廣交朋友破局

盡管兩人大打中國牌，但都沒提出任何實質性政策，純粹是競選伎倆。特朗普這張牌已打了超過半年，至今效果一般，始終無法扭轉選情，反映外交牌效力有限。疊加中美防長8月通話，都反映美軍高層也存在要和中國管控危機，避免局面失控的意願。

若今次民調準確反映大勢，拜登所屬的民主黨有望上台執政，屆時將放棄特朗普那套反覆無常、以美國優先的單邊主義，回歸到往昔以規則為基礎的外交路綫，但這並不代表對華政策可回到從前，因遏制中國崛起是美國民主、共和兩黨的共識，只是雙方手法不同。特朗普標榜不惜與華全面脫鈎的對抗手段，相信拜登會恢復過往團結盟友來圍堵中國。

不管下月大選是誰勝出，美國遏華的大方向相信不會變，中國切勿心存幻想，更要沉着應對，積極推進雙循環、粵港澳大灣區和一帶一路等國策，並廣交朋友，突破美國圍堵。

責任編輯：陳靜芬