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要選像廣告的行業

行政人員版 04:00 2020/10/23

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最新公布，7月至9月的失業率為6.4%，剛剛完了第一輪保就業計劃，失業率便跳升0.3個百分點。有些公司經歷了疫情第三波後，發覺保就業未必保到公司，索性放棄第二輪保就業，乾脆裁員。國泰便是其中之一，他們在周三宣布削減8,500職位，其中裁減5,300個本地員工。

國泰裁員事件也令我聯想到，我畢業時投身廣告業是很正確的。我認為初出茅廬的上班族，求職擇業時也應選擇類似廣告業特性的行業，這些特性包括︰

第一，可以由打工變創業。有些職業你只能打工，例如國泰被裁員工，便無法開一家航空公司。但廣告公司創業成本很低，廣告人被裁可以考慮開公司。在廣告業，經驗和能力比資金重要得多。

第二，廣告業服務不同行業客戶，風險得以分散。在新冠疫情下，廣告業雖然也收縮，但總有一些客戶業務不受影響，甚至逆市上升。這比一些行業因為一個因素便收縮9成，甚至完全消失好得多。

第三，香港有數以千計廣告公司，競爭激烈。這對於老闆來說不是好事，競爭大表示難賺錢；但對於打工仔來說，卻不是壞事。如果做一個沒有競爭者的行業，做得不開心也很難跳槽，被裁也很難找工作；但做廣告轉工有很多選擇，好景時被高薪挖角的機會也多。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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