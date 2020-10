超輕薄可變轉換式型高安全性筆電 商務用家不二之選

疫情除了打擊經濟外,也改變了傳統辦公室的工作模式。為了防疫,各大小企業由年初起,已逐步安排員工Work From Home(WFH),而疫情在短時間內也難以完全消退,預期WFH仍會持續,成為日常工作新常態。

事實上,隨着科技的進步,很多以往要在辦公室處理的工作,如文書處理、開會、與客戶聯繫,現在也可透過雲端平台、視像會議等技術遙距處理,員工只需要有一部手提電腦在手,即可隨時在家中、咖啡室、以至戶外工作,非常方便。

▲ 4種變型模式,能夠變奏出不同的形態以適應各種工作環境。

要輕鬆自在地遙距工作,揀選合適的筆記簿型電腦是非常重要的環節。因為一般手提電腦,即使性能上應付到一般商務需要,也未必能同時兼顧到便攜性、安全和靈活性等需求。

全球最輕可轉換式商用筆記簿型電腦

面對反覆的疫情和多變的工作模式,員工需要一部機身輕薄的筆記簿型電腦,方便隨時隨地即時線上與客戶作簡報或與同事開會。HP Elite Dragonfly採用全鎂合金機身,揉合耐用的虹彩蜻蜓藍調表面及鑽石切割造型,起始重量少於1kg,是全球最輕巧的可轉換式商用筆記簿型電腦,攜帶輕便。

當電腦不再局限於辦公室內使用,就需要具備靈活性,去適應各種多變的工作空間,例如家中、咖啡室、Co-working Space、甚至交通工具上,同時亦要應付開會、文書、睇片等工作需要。 HP Elite Dragonfly的360度鉸位配合4種變型模式,能夠變奏出不同的形態以適應多變的工作環境,而且配備的第3代HP Rechargeable Active Pen,可讓用家進行精準的書寫及繪圖,手寫筆更會在被遺下時發送距離警報通知,以防意外遺失。

▲ 配備的第3 代 HP Rechargeable Active Pen,讓用家進行精準的書寫及繪圖。

安全度高商務首選

作為商務用電腦,定必用作處理大量公司或客戶的機密資料,因此必須具備高度設防,除了一般傳統密碼保安外,HP Elite Dragonfly更可設定多達三重驗證要求,包括指紋和臉部識別的生物認證,大大提升安全度,有效防止透過一般密碼破解程式,惡意入侵電腦,竊取重要敏感資料。

▲ 具備指紋和臉部識的生物認證,設定多達三重驗證要求,大大提升安全度。

此外,在戶外使用電腦工作,也怕周遭陌生人竊看到螢光幕,幸而它具備HP Sure View Reflect,有效阻擋他人從旁窺視。另外,鏡頭亦設有護窗,不用時可將它關上,確保私隱不會因意外或被黑客入侵,在不知情的情況下被攝入鏡頭。而HP Sure Sense則利用AI深度學習的強大功能,智能識別並隔離新型惡意軟件的攻擊,預防入侵。即使不幸遭受攻擊,HP Sure Start也能夠讓電腦在遭受攻擊或系統崩潰後自動復原BIOS。

▲ 內置隱蔽的鏡頭護窗,可隨時撥動關閉 。

HP Elite Dragonfly在便攜性和安全性之間取得完美平衡,當然也要具備高性能才配得上商務首選。它配備Intel® Core™ vPro™處理器,更獲得Intel® Project Athena認證為創新筆記簿型電腦,高效的多核運算性能,並支援WiFi 6無線網絡,無論工作或上網效能也讓用家獲得超凡體驗。而電池續航力長至24.5小時,足以讓商務用家作長時間工作。只要一部HP Elite Dragonfly在手,處理公務自然得心應手。

▲ 配備Intel® Core™ vPro™處理器,更獲得Intel® Project Athena認證,為用家帶來嶄新的流動體驗。

如欲了解更多HP Elite Dragonfly,請瀏覽:https://bit.ly/3jVxKfG



