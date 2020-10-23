能源轉型：推動更美好的未來

近年來，經濟、政治、氣候變化和各種難以預測的因素互相作用，給全球帶來了前所未有的不確定性，亦給金融市場和社會帶來深遠影響，我們把這一狀態稱之為The Great Instability，大變局。今年以來，新冠疫情給全球帶來大震盪，也正是這一大變局的寫照。



應對新冠疫情是全球政府和社會目前的頭等大事。但對全球發展而言，另一更重要的問題也仍有待解決：氣候變化。發展可再生能源是應對氣候變化的潛在解決方案，值得投資者思考的是，在大變局之中，如何才能真正通過能源轉型來推動可持續發展的、更美好的未來？



重塑能源生產



能源理論上無處不在，從太陽、風、到海洋，可持續能源與傳統能源不同，它們難以被某個國家或地區全面控制，此外，可再生能源不需要進行加工改造便能使用。



儘管如此，要想實現充足的發電能力和速度，滿足當今巨大的能源需求仍存在一定差距，這需要大量資金投入相關基礎設施建設。目前，高補貼、低利率刺激了活躍的投資和信貸寬鬆，幫助企業在可再生能源上的投入研發，也降低所需成本。但未來隨着各國貨幣和財政政策的變化，加息或者補貼削減可能會影響能源企業獲得貸款和投資，甚至給可再生能源的發展帶來負面影響。



重塑能源運輸



能源的運輸配送與生產同等重要，推動能源運輸的發展也需要同等水準的創新和資本投入。可再生能源比化石燃料更難運輸，加上大部分國家的現有電網需要更新，連接新的生產設施也需要巨額投入。



能源儲存則是另一環節。由於太陽不能一直照射，風也不會永遠吹，電卻時時刻刻需要，因此發展儲能是解決之道。我們儲存可再生能源的能力正在提升，但是目前價格還十分昂貴。



除了需要創新和科學突破來解決上述問題，如果獲得解決問題所需巨額資金也至關重要。政府可以為之提供一系列資金支持，同時也需要投資者的大量參與，除了風力發電場，能源運輸和儲能也將是值得投資者關注的領域。



重塑能源消費



除了能源的生產和運輸，能源消費也是能源轉型中的重要因素。平均而言，電動車仍比柴油或汽油驅動的車輛貴。對於大多數消費者而言，只有當電池變得更便宜、更高效時，才有可能讓消費者在購買時進行對等比較。除了價格外，電動車續航里程和充電能力也是消費者的顧慮之一。



另一方面，越來越多城市在推動交通電氣化，頒佈更嚴格的規定，甚至變成無車城市。企業和消費者都越來越關注出行習慣，逐漸開始採納數位化和零碳排放生活方式。只有整個行業不斷進步、競爭力越強，可再生能源消費才更容易成為大眾共識。



大變局時代推動可持續投資



在法國巴黎資產管理，我們著眼於研究和發掘大變局時代的投資機會。我們認為，儘管面臨一定挑戰，推動能源轉型是動締造更美好未來千載難逢的機遇，同時也能為投資者帶來具有吸引力的回報。今年以來的新冠疫情也已證明，雖然技術進步發展，全球依然脆弱，極易遭到破壞性的衝擊，因此增強全球經濟的韌性十分重要，而可持續投資將可以發揮關鍵作用。



因此，我們所有的基金在投資中均結合了環境、社會和管治（ESG）因素，對於有更明確可持續投資目的的投資者，我們還提供可持續投資主題和影響力基金，包括能源轉型投資策略。

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