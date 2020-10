提升公大學術風氣　全力優化研究發展及支援

學術研究工作是高等教育重要的一環,對開拓嶄新的知識領域發揮重大作用。香港公開大學(下稱「公大」)多年來在推動學術研究方面不遺餘力,近年更銳意增撥資源,積極提升大學的科研實力,力求卓越。

公大自2014年至今,在研究資助局的「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」中取得傑出的成績,累計撥款已經超過1億港元。同時,公大在2019年發表的五年策略計劃中,更將「增強大學研究實力」列為重點範疇之一,未來會全力投放資源開拓更多研究項目。

重視研究工作與成果 促進社會發展

透過研究,公大期望為科學發展及社會進步作出貢獻,因此多年來都十分重視推動應用研究的文化。公大研究事務處總監李錦昌博士表示,大學的應用研究項目涵蓋不同範疇,包括健康、可持續發展、環境保護、資訊科技等相關議題,多個研究項目素有優秀的成果。「公大的研究項目致力為社會帶來影響,探究具體且可行的解決方法,希望惠及社群。近年比較出色的研究範疇包括濕地領域、有害藻類、老人及房屋方面的政策研究,以及創新教育。」李錦昌博士續稱,公大旨在通過研究,為教學提供有用資訊(informs)、適切支援(supports)和帶來變革(transforms)。「我們希望公大的學術研究能產生新知識,並應用於教學上,進一步提升教學質素,使我們的院系能走在學科的前端,同時也令師生受惠,達致教研相長。」

公大學術副校長關清平教授指出,大學學術研究的影響力非常廣泛,對社會發展具有正面作用。為了鼓勵公大教職員積極開展不同的研究項目,公大將「增強大學研究實力」納入五年策略計劃(2019–2023)五大重點範疇之一。「我們設立了內部研究資金,作為種子基金去推動校內的研究氣氛,當項目有一定成果後,更會鼓勵同事申請校外的研究資助,用作增聘研究人手、添置研究器材和設備等。研究事務處會在申請研究資助上全力支援同事,如提昇撰寫計劃書和研究技巧、協助審視計劃書、控制研究項目營運開支等;而在政策層面上,我們亦為取得校外研究資助的教職員減少教學時數,增加進行研究的時間。」關清平教授說。

▲ 香港公開大學學術副校長關清平教授。

設立研究所及中心 推動跨學科合作

受惠於政府的研究資助撥款、各方熱心人士的捐款及在教職員的努力下,公大的研究發展漸趨成熟,自2015年起陸續成立了多個研究所及研究中心(詳見下圖)。關清平教授表示,各個研究所及研究中心都有專門的學術領域,為本校及各地學者提供進行交流及討論的平台:「學術研究並非單打獨鬥,成立研究單位既可以滙聚人才,更能進行跨學科合作,有助拓展多元化的深入研究。」



李錦昌博士以「開放及創新教育研究所(Institute for Research in Open and Innovative Education)」為例,公大歡迎所有教職員參與該所的研究,從而推動教學創新,促進與全球專家在開放和創新教育領域進行研究。他更指出,該所的研究成果在近期網上學習成風之際大派用場:「教育不能太過死板,公大非常重視教學創新。受疫情影響,公大除了利用視像通訊軟件進行教學,亦推出創新而有效的教學方法,例如應用結合了大數據技術的虛擬實驗室,讓學生能夠安坐家中繼續進行不同的實驗。」

▲ 香港公開大學研究事務處總監李錦昌博士。

辦國際研討會 促進學術交流

學術交流是研究的重要過程,公大亦積極舉辦國際學術研討會,提供交流和發表論文的平台,讓不同國家及地區的學者互相切磋,激發新的研究思路。關清平教授笑言:「古有孔子周遊列國講學,今有大學舉辦國際交流研討會,目的都是集思廣益,推動學術發展。」公大在舉辦學術研討會時更會邀請國際知名學者參與發表主題演講,並會邀請他們出任傑出教授(Distinguished Professor),在公大定期講學授課,既可以分享真知灼見,又可以為公大的教學和研究人員提供指導和啟發,提升他們的研究能力。

▲ 公大積極舉辦不同的學術研討會,促進學術交流,圖為2018年國際商業及管治研究所交流會議(IIBG Annual Academia-Industry Exchange)。

與其他院校合作 發揮協同效應

另一方面,公大積極與不同院校合作進行研究項目,令有限的資源發揮更大效益,以解決研究項目中所面對的局限,同時促進學術交流。李錦昌博士以與深圳大學及福田自然保護區合作設立「粵港澳大灣區海岸濕地研究中心」為例,公大研究資助局獲得「院校發展計劃研究基礎設施撥款」達930萬元,用於建設大灣區海岸濕地研究設施,以便從生物科學和環境保護的角度進行研究。他補充:「學術研究需要不同的數據來驗證,然而香港的紅樹林面積較小,物種也相對少,難以進行全面的實驗。我們透過與深圳的合作,除了可以與當地研究人員在研究思路上擦出火花,更可以有更多的資源來進行實驗,豐富研究成果。」

▲ 公大鼓勵研究生及本科生進行學術研究,圖為公大護理學的本科學生在國際研討會中獲頒傑出論文獎。

培訓研究人才 提升學生水平

在培育年輕學術研究人才方面,公大會為碩士或博士研究生提供研究獎學金、津貼等,大學亦非常鼓勵教職員、研究生,甚至本科學生參加學術研討會。兩位教授都相信,繼續深造研究能夠為學生提高競爭力,增加香港的研究人才和提升研究風氣。

大學的研究發展並非一朝一夕,反之需要上下同心才能取得成果。關清平教授直言:「公大是一所以教學為主要任務的大學,我們在過去三十多年取得纍纍碩果的同時,未來會更加努力,不斷優化教學及研究質素。學術研究工作是與全世界的學術機構競爭,挑戰很大,公大會繼續投放資源,以更卓越的研究成果回饋社會。」他亦感謝政府推出不同的計劃為院校提供研究經費,以及各界友好、企業、機構、社會賢達及校友等對公大的慷慨支持,令公大在學術研究上得以長足發展,為社會發展作出更大貢獻。



