山頂廣場變寵物友善商場 帶毛孩郊遊購物

陣陣涼爽秋風，絕對是出外走走享受好天氣的最佳時機。與寵物同行，不妨到訪山頂，因為山頂廣場最近開始歡迎小動物內進，亦新增寵物友善設施及打卡位，更能與狗狗一同戶外野餐。另推介多個放狗勝地，讓主人們可以「與寵同樂」。

香港不算是寵物友善的地方，乘坐交通公具只能坐的士，商場及餐廳固然拒諸門外，連室外地方如公園、草地，大多不准動物內進。想與牠們出街呼吸新鮮空氣，實在沒有太多地方可供選擇。香港太平山地標山頂廣場，最近卻化身寵物友善商場，對狗主來說相信是一大喜訊。

必訪3樓觀景台

山頂廣場門口有大量戶外空間，現在也開放給寵物，讓牠們可以自由落地行走，鬆一鬆筋骨，順便放電。全個室內商場亦歡迎小貓小狗內進，但於商場範圍內，主人需為寵物戴上口罩及繫上不長於1.5米的繩帶。設有專用升降機及通道，甚至可以走進部分有標明的商店，讓主人帶着寵物都能逛街購物。

當中最受狗主歡迎的，一定要數位於3樓的觀景台。整個觀景台備有涼亭及座位讓狗主休憩，更有Dog Parking位置。最新設置的露天草地，雖然是假草，但面積算大，可任由汪星人在此放心自由奔跑。

商場內兩間餐廳Mina House及金玡居，特別推出「Peaknic野餐套裝」，顧客凡於指定商戶外賣自取，或購買指定野餐套餐滿港幣600元，可免費獲贈野餐墊及免費借用野餐籃，不用預先準備，就可享用豐富野餐美食。Mina House套餐為香脆小食，金玡居則有台式人氣拌麵、精選小食及特色飲品，備有兩人及4人套餐可選。

特色打卡位周末市集

除了在戶外影相，室內亦設有以寵物髮型屋為主題的毛孩照相館--Pawfect Barber Shop，布置充滿特色，猶如一個仿古美式理髮廳，可以免費打卡拍照。場內提供各款可愛道具及多個打卡位，讓主人化身理髮師，模擬替寵物創作新造型，拍出毛孩至「萌」一面。

另外每個周末及公眾假期，山頂廣場將於中庭舉辦PetMart，有多個品牌設立期間限定店，包括PRIVATE i PETS、仁愛獸醫、PET 101等，出售各款寵物食品、寵物用品、寵物保健食品、手作玩具、狗狗時尚飾物等，主人可與毛孩盡享購物樂趣。

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香港美利酒店住宿野餐優惠

即日起至11月30日期間，香港美利酒店推出全新「寵兒探新趣」住宿套餐，每晚港幣3,000元起，可帶同心愛寵物入住。除可享用港幣1,200元酒店餐飲消費額、客房升級等，更可免費獲贈「PetNic套餐」，於山頂廣場露天草地平台享用，包括精美野餐美食連野餐墊及用具、寵物小食和玩具、商戶現金優惠券，以及免費泊車3小時優惠等。

山頂廣場

地址：山頂道118號

電話：2849 4113

營業時間：8am-11pm

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其他放狗熱點推介

香港現時有50多個寵物公園，最近有不少好消息，荃灣公園及荃灣海濱公園將於12月1日開始，全面開放予寵物使用。大坑蓮花宮花園及蓮花宮東街休憩處、葵涌公園亦有倡議改建成寵物公園。以下數個放狗地點，也深受養狗人士歡迎。

1.山頂公園

位於太平山柯士甸山道的山頂公園，距離山頂廣場約30分鐘步程，前身為香港總督的山頂別墅，為全港最大的寵物公園，設施齊備，有停車場、士多、長桌椅、洗手間及狗廁所。公園以英式風格庭園為主題，除了有一片草地給毛孩自由走動，亦有維多利亞式涼亭、香港法定古迹別墅守衞室等打卡位。

地址：太平山柯士甸山道

開放時間：24 小時

2.數碼港公園

在薄扶林的數碼港，有一片面積廣闊的草地，達60萬平方呎，可以給狗狗奔跑放電，面向大海景觀一流，而且更是觀賞日落的好地方，假日吸引不少人來放狗及野餐。不過公園本身沒有太多配套，只有座椅，要到鄰近商場去洗手間，商場內亦有一間寵物美容及用品店。

地址：數碼港道100號

開放時間：7am-11pm

3.西九文化區藝術公園

近年成為港人熱門郊遊地的西九文化區，同樣人狗共融，有大量空間及草地給毛孩走動，而且面對270度無遮擋的維港景致，極為壯觀。設有供應狗狗小食的寵物友善Café，其他食店亦有露天座位供狗主們使用。有齊洗手間及停車場等設施，地點方便就腳，難怪周末人頭湧湧。

地址：西九文化區

開放時間：6am-11pm

4.南豐紗廠

荃灣南豐紗廠改建自工廈，有不少文青小店，亦相當寵物友善，成為不少狗狗的聚腳地。商場有大量空間，毛孩們可以落地走走，場內其中一間咖啡店KOKO Coffee Roaster，歡迎寵物內進，亦設有寵物醫院。對狗隻們沒有太多限制，而且有冷氣涼，可以舒舒服服逛街。

地址：荃灣白田壩街45號

開放時間：10am-10pm

作者：張頌婷

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

▲ 山頂廣場3年前裝修後，除了有更多特色商舖進駐，最近更變成寵物友善商場。（湯炳強攝）

▲ 新增了寵物車借用服務，帶住小狗也可以逛街shopping。（湯炳強攝）

▲ 草地面向薄扶林水塘，建議與小狗到另一邊欣賞風景，對正凌霄閣、纜車站及維多利亞港景致。（湯炳強攝）

▲ 商場兩間餐廳供應Peaknic野餐套裝，不用預先準備也可與小狗來個豐富野餐。（湯炳強攝）

▲ 部分商舖在門外有貼紙，註明歡迎寵物內進。（湯炳強攝）

▲ Pop-up商店及市集將售賣各種寵物用品，主人可以慢慢選購。（湯炳強攝）

▲ Pawfect Barber Shop有很多小道具，小狗可以在此免費打卡拍照。（湯炳強攝）

▲ 山頂公園（經濟日報資料庫）

▲ 數碼港公園（經濟日報資料庫）

▲ 西九文化區藝術公園（經濟日報資料庫）

▲ 南豐紗廠（經濟日報資料庫）