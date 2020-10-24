浪漫光之散步11月19日開催 東京MIDTOWN聖誕燈飾今年續辦

雖然日本疫情反覆，但今年東京的聖誕仍充滿浪漫光影。數東京聖誕氣氛，位於六本木的東京MIDTOWN絕對是Top 3之一，官方則決定今年如常舉辦並已發放概念圖，相當難得。

今屆主題為「MIDTOWN

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