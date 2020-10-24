疫情已過大半年，撫心自問：你重了多少磅？一項調查發現，今年在新冠肺炎肆虐下，近6成港人抗疫期間增磅。原因不外乎：少運動、狂食口不停、一日三餐叫外賣……長此下去，體胖未必心廣，更有機會增加患上糖尿病的風險。

香港永明金融公司發布「疫情下港人飲食習慣轉變」調查，從網上問卷訪問916名年齡介乎20至55歲的港人，發現受訪者此期間失衡飲食及缺乏運動的情況嚴重：7成受訪打工仔表示在疫情下在家工作，長時間在家，飲食習慣也因而有所改變，有近6成受訪者（55%）表示自己在疫情期間增磅。

雖然不少人疫情期間留在家煮食，化身「廚神」，但叫外賣的也高達7成，常叫的是炒粉麵飯（52%）和快餐（45%）。在家無所事事，自不免多吃了零食，高踞頭3位是薯片（56%）、餅乾（46%）和雪糕（39%），可謂「眾望所歸」毫不意外。

普遍對糖尿病認知不足

在飲食失衡加上缺少運動的雙重因素下，增磅似乎必然。註冊營養師劉惠汶表示，炒粉麵飯較高脂，整體熱量較高，以乾炒牛河為例，一碟高達970卡路里，相等於4碗飯，內含7茶匙油份及1茶匙鈉質，成年人每日鈉總攝取量為1茶匙（2,000毫克），意謂一餐乾炒牛河，已吃下相等一天的鈉攝取分量，高鈉易引致高血壓及水腫。

此外，依調查結果，如每星期進食3件蛋糕及3包中型薯片，一個月便攝取多逾6,100千卡的熱量。以體重約60公斤的成年人為例，每月需實際跑近11小時才能完全消耗。如沒有運動習慣，以上額外攝取的熱量有機會令體重每月上升近兩磅。自年初疫情爆發至今多個月推算，便有機會增重10磅以上。體重驟升，有機會因此增加患糖尿病風險。

糖尿病是本港常見的慢性疾病之一，但港人對糖尿病認知仍存誤解，其中之一是以為糖尿病與進食糖份畫上等號。她說：「一些人誤以為經常飲用高糖飲品及經常進食高糖食物引致糖尿病，所以以為糖尿病患者應避免進食米飯，及應戒掉所有含糖食品及澱粉質，事實上，過重或肥胖及缺乏運動是引致二型糖尿病的主要因素，未必單單與糖份攝取有關。」

糖胖症併發症多

她進一步解釋，過重或肥胖人士的體脂過多，有機會令身體細胞對胰島素產生阻抗，引致血糖水平過高。現時香港每10個二型糖尿病患者中，有9個都出現超重或肥胖的問題，簡稱為「糖胖症」。「這類病人較容易出現糖尿併發症，而死亡風險更比一般人高7倍。」她建議可多選擇有助穩定血糖的低升糖指數碳水化合物，同時配合帶氧及阻力運動，增加熱量消耗並有助改善身體對胰島素的敏感度，保持血糖水平健康。

除了正餐要「適飲適食」外，零食也不必一刀切禁止，但大前提選「有營」的。例如原味果仁、無添加糖水果乾或凍乾（Freeze-dried）水果片、烤焗較低脂薯片、鹽味爆谷，以高纖穀物棒能增加飽肚感，也很推薦。「購買零食時盡量少買一大包裝，宜選獨立包裝，可控制每次進食的分量。」

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營養師3餐建議

早餐

番茄鮮牛肉湯米粉

豬膶湯通粉

雪菜肉絲湯米粉

分析：加工肉類如火腿、腸仔及午餐肉含有較多飽和脂肪，長期攝取過多飽和脂肪有機會影響體重及心血管健康，建議以新鮮食材如肉絲及肉片取替。以烚蛋或煎蛋代替炒蛋、多士走油減少油份吸收。

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午餐

雞絲湯檬粉

番茄海鮮湯意粉

牛𦟌湯麵

分析：街外的湯粉麵一般含有較高鈉，建議盡量避免飲用湯底，同時攝取充足清水以排走體內多餘鈉質。

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晚餐

海南雞（去皮）配白飯

燒春雞（去皮）配焗薯

鹽燒鯖魚定食

分析：肉類的皮層、腩位及近骨部位含有較多脂肪，建議盡量避免進食。可多選擇魚類及海鮮，不但含豐富蛋白質，同時其飽和脂肪含量較少。

作者：周美好

責任編輯：周美好、李越樺

▲ 疫情下以食解悶，營養師：小心糖尿病埋身。（iStockphoto圖片）

▲ 註冊營養師劉惠汶指出，多吃外賣如炒粉麵飯，長期攝取過多鈉質有機會影響血壓及容易出現水腫。

▲ 零食不一定「罪大惡極」，坊間亦有一些健康零食可供選購，如果仁類、低脂薯片和鹽味爆谷。

▲ 香港永明金融公司贊助發行兒童繪本《婆婆有古怪？﹗》，向小朋友推廣糖尿病教育，建立對糖尿病的正確認識，從小實踐健康生活。