虛擬+實體實習 企業學生疫下雙贏

新冠肺炎疫情衝擊下，應屆畢業生尋找工作困難，不安感蔓延至仍在求學的學生。有中學生坦言，不知疫情對經濟的打擊會有多久，擔心數年後的求職情況，原本只專注學業，現在也開始計劃未來就業的發展。

疫情下青年失業是國際問題，外國有專家討論，學生過渡到職場（school-to-work transition）有否充足準備。這涉及適應外界轉變的能力（resilient to changes），意思是面對如疫情導致大環境變遷下，仍能夠逆流而上。學徒訓練（apprenticeship）成為熱話，訓練重點則放在軟技能上，如學習能力、溝通技巧。多年前起，瑞士學生小至15歲便可接受學徒訓練，疫情促使社會增加對這類項目的關注。

學徒訓練重軟技能 港宜借鑑

香港應借鑑瑞士經驗，為中學生提供類似培訓軟技能的機會，尤其是成績一般的學生，使他們預早為就業作準備。今年6至8月期間，MWYO青年辦公室舉辦企業實習計劃，23位參加者是應屆中學文憑試的考生，被分派到10個行業去體驗，從而了解和改善自己的軟技能。檢討計劃後發現，普遍實習生初步掌握職場軟技能，僱主也認同他們擁有一定的軟技能，如主動積極的工作態度、良好的學習能力，和能夠根據指示完成工作。但實習後期出現第三波疫情，影響原先安排，或多或少影響其表現。

在家工作 欠團隊合作訓練

部分公司因應疫情安排在家工作，導致某些實習生在實體場所的時間由兩個月縮短一半，變相轉為虛擬實習。首當其衝的，是減少與職場人士交流及合作的機會，始終在家工作很難維持同事間的互動，比不上在辦公室即時對答方便，也不能觀察同事如何工作，從中偷師。再者，實習生工作變得獨立，欠缺團隊合作的訓練。他們與上司只能依靠其他通訊方法溝通，可能要等很久才有回覆，甚至因上司太忙而忘記跟進。

工作種類及工作量是另一問題，即使實習生願意遵守保密原則，上司亦不放心讓他們將機密文件帶離公司，因此有些工作未能在家處理。此外，上司有時懷疑實習生的自律性，往往不想交託太過趕急或較困難的工作；又或可能難於遙距溝通，也太花時間跟進，令上司不願安排實習生處理未接觸過的工作。其餘原因包括部分工作需用到公司電腦系統，在家不能處理，而公司也難以掌握實習生家中設備配套。各種阻礙下，實習生只能處理簡單工作，也有更多時間賦閒，難有較真實的職場體驗。

某些前綫服務業不能安排在家工作，實習生仍要每天上班。雖然他們沒有遇到前述的在家工作問題，但其職場體驗仍受影響。最明顯是因顧客減少，一些服務被迫取消，導致他們無所事事的時間增多。盡管上司刻意安排工作給他們，免得浪費時間，但大多只是簡單工作，如處理雜物、量度體溫，減少所學東西。

虛擬實習或普及 需累積實踐經驗

如實習生表現卓越，學有所成，公司也得益。他們猶如未來人力資源的寶藏，愈早接觸他們，就愈大機會招攬為公司的全職員工。可惜，疫情下的突發安排影響上司對他們的評估，他們亦少了機會更深入了解該公司是否長遠發展的好地方。若實習計劃未能靈活應對疫情，對雙方都會構成負面影響。

有見及此，筆者建議公司及籌備實習的人員預早制定後備方案，甚至有隨時轉為虛擬實習的準備。長遠來說，虛擬實習或會漸趨普及，公司需累積擬定及實踐虛擬實習的經驗，以裝備未來人才招聘策略。

有外國文獻指出，籌備虛擬實習可分3個階段：實習前、實習中和實習後。實習前，公司需作內部準備，員工宜先達成共識，更可培訓職員專責處理實習生的問題。實習時，公司需採取有效的溝通方法及回饋機制，且盡量安排團隊合作的機會。情況許可下，公司也可讓實習生回實體場所數天。實習後，公司和實習生宜交流意見，讓雙方作出改善。

實體工作有價值 混合模式較理想

雖然虛擬實習可透過周詳的前期計劃達到預期效果，但實體工作體驗絕對有其價值。再者，日後實習生仍有較大機會在實體場所工作，故此虛擬加實體的混合模式，是比較理想的安排。

參考今次舉辦實習的經驗，筆者發覺實體與虛擬實習可並存，前提是有準備充足的計劃。首先，公司可先了解實習生家裏的配套是否齊全，如電腦裝置及上網速度，再計劃工作安排，如預設固定的溝通時間、準備適宜在家工作的項目清單。

公司也可安排專責同事，負責定時跟進實習生的進度及感受。此外，人手調配上可用輪班制，減少實體場所人數，盡量安排實習生每周回公司工作1天或半天，即使不能長時間在實體場所工作，也可安排回公司1至2小時的交流時間。

雖然今年疫情衝擊巨大，各行各業都舉步維艱，惟公司都要為到長遠人才招聘作準備；同時社會不應放棄創造學生在職場裝備軟技能的機會，因為這對他們日後的事業發展影響深遠。筆者冀望社會各界攜手合作，提供最好的職場體驗給學生們，培育職場需要的人才，達致雙贏局面。

▲ 因應疫情，部分公司安排在家工作，導致某些實習生在實體場所的時間由兩個月縮短一半，變相轉為虛擬實習。（路透社資料圖片）