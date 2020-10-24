轉發前先查明 防假消息「病毒式」傳播

上星期六，我從WhatsApp收到友人傳來的視頻，內容似乎想顯示，最近曼谷警方與反政府示威者之間發生了暴力事件。

從該視頻可見，一批警察蹲在盾牌後面，突然一枚手榴彈扔向他們，隨之爆炸，並傳出巨響和濃煙。

有香港的朋友發短訊問我：「泰國現在情況是這樣嗎？」

視頻並沒有標示影片來源，我反覆觀看過後，覺得有點不太對勁。以我所知，泰國這次的示威吸引了很多人參加，但我在曼谷的親友都沒有向我提及發生暴力事件。難道事態轉變了？

在Google搜尋一會後發現，視頻原版本為英國廣播公司的，該手榴彈襲擊視頻的確是真的，但卻是在2014年所發生。

在過去的一星期，我的香港朋友及一些有聯絡的人都想問我對泰國局勢的看法，所以都以電郵、WhatsApp等傳送不少片段、照片和連結給我。

印尼工人抗議片段 被當曼谷示威

有些內容看到有憤怒的「曼谷」暴民到處掟石和放火，但其實很容易看得出這些是假的。在其中一個視頻中，示威者所講的是印尼文，而非泰文。該視頻為本月初，印尼有工人抗議新通過的勞工法。不少朋友把這些沒有標明影片來源、沒有連結的視頻，都當作是曼谷現時示威的情況。

另一照片則看到一群年輕學生面向牆壁，被鎖上手銬，跪在地上，有人以為那是在曼谷。其實，這照片是去年在香港拍攝，有學生在九龍被捕，泰國警方發言人迅速召開記者會，澄清事件。

這些與事件不符的照片和視頻，輕易透過WhatsApp和Facebook等社交平台，從一組朋友發送至另一組朋友。手指只需輕輕的按下轉寄，影像就像野火般快速傳開，而有關泰國示威的錯誤資訊也散播開去。

泰國政治甚為複雜，你需要從歷史、背景、不同分析角度等方面，全面了解當前情況。一段30秒的視頻，或一幅寫有煽動政治口號的圖片，實在難以說清泰國的示威和局勢。可惜的是，不少朋友堅信，美國中央情報局或香港的示威人士，在是次曼谷示威活動中扮演主要煽動者的角色。

香港人現在都喜歡透過社交媒體獲取新聞並分享資訊。我們組成或被加入不同群組，而我們身邊又總有些朋友，渴望與他們的100個甚至更多的「好友」分享，包括一些來歷不明、「病毒式」傳播的照片或錄像。

我對此感到擔憂。至今除了網媒，我仍然透過紙媒等多個不同渠道，尤其是較權威及專業的媒體取得新聞資訊，希望盡量避免閱讀錯誤或者單一來源的消息。

可惜的是，很多香港人不再從傳統上有信譽認可的新聞機構獲取突發新聞消息，而是從朋友和同事，透過社交媒體所傳來的即時影片、照片連結中獲得。

當然我得承認，友人們不時給我傳來充滿娛樂性的有趣影片，為我帶來不少歡樂；但同時我亦看到，這些媒介和資訊會影響甚至危及我們與周邊世界的聯繫和理解。

影像相片易牽動情緒 影響判斷力

影像和相片容易牽動人們情緒，增加公眾回應和點擊量，這亦是綫上媒介的價值。強烈情緒會影響判斷力，並干擾決策力，我們無法掌握孰真孰假。對機構及制度缺乏信任，我們社會就會變得分離和分裂。

對於社交媒體載有和傳遞錯誤資訊的問題，我不知道有沒有簡易的解決方法。假新聞並不只是香港獨有，世界各地政府和企業都為此感到困擾。臉書（同時亦持有WhatsApp）和其他社交媒體公司正努力透過更改發布規則和廣告政策，達至自我監管。

沒有人想政府介入和審查我們的聊天群組和信息，但我們有甚麼方法阻止錯誤和不實資訊的傳播？我想，我們可以先把一些成熟的新聞機構設為收看媒體，不應只看跟自己政見相近的媒體新聞，嘗試多看和多聽各方的新聞和消息。

更要記住盡可能在每次轉發前先停一停，思考和查明信息的真偽。去年4月，WhatsApp開始限制其轉發次數功能，以令虛假新聞或消息更難傳播。這是個好開始，並有助鼓勵人們更負責任地使用社交媒體。

當我們一起對抗新型肺炎疫情之際，也不能忽視類似病毒般傳播的錯誤信息。

▲ 不少人把沒有標明影片來源、沒有連結的視頻，都當作是曼谷現時示威的情況。（中央社資料圖片）