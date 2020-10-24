疫情追蹤程式 推陳出新因地制宜

面對新冠肺炎疫情，全球政府正透過不同的接觸追蹤方案，希望及早阻截傳播鏈、減低死亡率，並盡早恢復經濟活動。筆者在上一篇《患者接觸追蹤須解私隱疑慮》（2020年10月3日）介紹過不同方案的技術背景。但各地文化與法規等實際情況迥異，影響了方案推出的形式和效能，故引以下例子，旨在勾勒不同方案因地制宜的特性和發展。

中國內地的「防疫健康信息碼」以程式介面作為一個實時數據平台，主要通過定位資訊及實名認證，辨識確診者、疑似患者、密切接觸者、14天內到訪地、出入境資訊等數據，並向用戶發出實時風險評估。綠碼代表「未見異常」，標示為紅碼的用戶則可於程式檢視相關原因及解除指引。

新加坡早前推出手機藍牙追蹤程式Trace Together，近月更開始向500萬居民派發可穿戴藍牙追蹤器，作為手機藍牙追蹤程式的實體版。實體追蹤器毋須下載手機程式，較適合老人和小孩。當局計劃將追蹤器推廣至全國，甚至探討與其他國家合作的可能，為恢復跨境活動鋪路。

GPS追蹤涉侵私隱 挪威停用

另一邊廂，挪威於6月中旬宣布，全面停用推出僅兩個月的手機應用程式Smittestopp，原因是實時GPS追蹤的做法有侵犯私隱之嫌。當局隨即安排刪除所有相關數據，但同時強調停用程式或導致更高的感染風險，也降低了國家抗疫的能力。

英國的疫情也相當嚴峻，9月下旬甫宣布英格蘭酒吧餐廳實施可能長達半年的宵禁令，就同時推出了藍牙追蹤程式NHS Covid-19。其實蘇格蘭和北愛爾蘭較早前已推出追蹤程式，惟英格蘭與威爾斯政府因自行開發程式不果，於6月才決定與科技公司合作，導致程式延遲了4個月才能推出。

德開放原始碼 逾1800萬次下載

德國的手機應用程式Corona-Warn-App向大眾開放原始碼，算是在西方較被廣泛接受的追蹤程式，截至9月底已錄得超過1,800萬次下載。但歐盟地區內也有不同的接觸追蹤方案，例如法國有自家的Stop Covid，而盧森堡則無推出追蹤程式，為跨境用戶帶來煩惱。要做到有效追蹤，往返德、法的用戶便必須安裝兩國的追蹤程式，而且兩個程式不可同時運行，只能靠用戶手動切換。

隨着歐洲第二波疫情持續，部分歐盟國家正就跨境追蹤網絡進行測試，以堵塞跨境人口的追蹤漏洞。屆時各國追蹤程式更可共享數據，擴大追蹤歷史的範圍。可惜法國表示不會參與有關計劃。

不同國家的例子告訴我們，接觸追蹤的形式其實並無標準答案，因應當地文化和法規制定的方案也總有不盡完美的地方。疫症當前，各地只能繼續推陳出新，努力邁向長遠可行的新常態。

香港政府將會就接觸追蹤推出手機應用程式，屆時大眾的意見和回饋，相信會為進一步改善接觸追蹤方案帶來更明確的方向。

▲ 全球政府正透過不同的接觸追蹤方案，希望及早阻截傳播鏈、減低死亡率，並盡早恢復經濟活動。圖為本港3月初推出的「居安抗疫」追蹤手帶。（資料圖片）