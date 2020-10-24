帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場 置業家居 2020/10/24 分享： 由帝國集團及香港小輪發展、恒地負責銷售的屯門青山公路項目帝御‧星濤（帝御第2期）本周開價，首批123伙，折實價由$298.84萬起，最平折實呎價$1.3萬，發展商形容為「次疫情價」，料最快下周推售。 首 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 大手豪客再現 3新界新盤大戰 今日 大手豪客再現 3新界新盤大戰 帝御全面睇 今日 帝御全面睇 名日‧九肚山 區內罕有2房 折實價$762.8萬起 今日 名日‧九肚山 區內罕有2房 折實價$762.8萬起 最新專欄文章 更多 大手豪客再現 3新界新盤大戰 今日 大手豪客再現 3新界新盤大戰 名日‧九肚山 區內罕有2房 折實價$762.8萬起 今日 名日‧九肚山 區內罕有2房 折實價$762.8萬起 帝御全面睇 今日 帝御全面睇 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 2020/10/17 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 2020/10/17 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入