帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場

由帝國集團及香港小輪發展、恒地負責銷售的屯門青山公路項目帝御‧星濤（帝御第2期）本周開價，首批123伙，折實價由$298.84萬起，最平折實呎價$1.3萬，發展商形容為「次疫情價」，料最快下周推售。

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