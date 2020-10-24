帝御全面睇 置業家居 2020/10/24 分享： 帝御‧星濤（帝御2期），屬於項目的第1座、第2座住宅，共涉614伙，由2座19層樓高的住宅大廈組成，戶型由開放式至4房，實用面積介乎186至1,376平方呎。標準戶共涉554伙，佔整體逾9成，實用面積 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 大手豪客再現 3新界新盤大戰 今日 大手豪客再現 3新界新盤大戰 帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場 今日 帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場 名日‧九肚山 區內罕有2房 折實價$762.8萬起 今日 名日‧九肚山 區內罕有2房 折實價$762.8萬起 最新專欄文章 更多 大手豪客再現 3新界新盤大戰 今日 大手豪客再現 3新界新盤大戰 名日‧九肚山 區內罕有2房 折實價$762.8萬起 今日 名日‧九肚山 區內罕有2房 折實價$762.8萬起 帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場 今日 帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 2020/10/17 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 2020/10/17 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入