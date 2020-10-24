帝御‧星濤（帝御2期），屬於項目的第1座、第2座住宅，共涉614伙，由2座19層樓高的住宅大廈組成，戶型由開放式至4房，實用面積介乎186至1,376平方呎。標準戶共涉554伙，佔整體逾9成，實用面積

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