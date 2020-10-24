名日‧九肚山 區內罕有2房 折實價$762.8萬起 置業家居 2020/10/24 分享： 長實旗下名日‧九肚山位於沙田麗坪路，共提供266伙。項目早前公布首張價單共54伙單位，2房折實價$762.8萬起步，首批折實呎價$15,599起。 首張價單共54伙，涉及23伙2房戶、18伙3房及13伙 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 大手豪客再現 3新界新盤大戰 今日 大手豪客再現 3新界新盤大戰 帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場 今日 帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場 帝御全面睇 今日 帝御全面睇 最新專欄文章 更多 大手豪客再現 3新界新盤大戰 今日 大手豪客再現 3新界新盤大戰 帝御全面睇 今日 帝御全面睇 帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場 今日 帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 2020/10/17 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 2020/10/17 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入