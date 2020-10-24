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名日‧九肚山　區內罕有2房 折實價$762.8萬起

置業家居 2020/10/24

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長實旗下名日‧九肚山位於沙田麗坪路，共提供266伙。項目早前公布首張價單共54伙單位，2房折實價$762.8萬起步，首批折實呎價$15,599起。

首張價單共54伙，涉及23伙2房戶、18伙3房及13伙

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