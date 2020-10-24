大手豪客再現 3新界新盤大戰

市場矚目大盤、新世界及港鐵旗下沙田大圍站上蓋項目柏傲莊I，對上周末2日沽清首輪全數391伙，當中232伙為大手買家，佔約6成，反映不少投資者見市況稍為好轉，重返市場買樓，亦帶旺新盤市場氣氛，本周2個新

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