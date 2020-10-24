大手豪客再現 3新界新盤大戰 置業家居 2020/10/24 分享： 市場矚目大盤、新世界及港鐵旗下沙田大圍站上蓋項目柏傲莊I，對上周末2日沽清首輪全數391伙，當中232伙為大手買家，佔約6成，反映不少投資者見市況稍為好轉，重返市場買樓，亦帶旺新盤市場氣氛，本周2個新 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場 今日 帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場 帝御全面睇 今日 帝御全面睇 名日‧九肚山 區內罕有2房 折實價$762.8萬起 今日 名日‧九肚山 區內罕有2房 折實價$762.8萬起 最新專欄文章 更多 名日‧九肚山 區內罕有2房 折實價$762.8萬起 今日 名日‧九肚山 區內罕有2房 折實價$762.8萬起 帝御全面睇 今日 帝御全面睇 帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場 今日 帝御‧星濤 首推123伙 唔使$300萬入場 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 2020/10/17 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 2020/10/17 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入