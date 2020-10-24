峻源伙數少盤源缺 3房月租$3.9萬起 置業家居 2020/10/24 分享： 中信泰富旗下位於馬鞍山落禾沙里1號的峻源，由3座住宅大樓組成，僅提供148個分層單位。項目近日已陸續入伙，惟因項目伙數較少，租盤亦缺乏，3房月租$3.9萬起。 中信泰富旗下峻源位於馬鞍山落禾沙里1號，由 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 手工相當不錯 12項工種獲滿分【獲96分】 今日 手工相當不錯 12項工種獲滿分【獲96分】 最新專欄文章 更多 特色戶不乏捧場客 疫市突圍而出 今日 特色戶不乏捧場客 疫市突圍而出 手工相當不錯 12項工種獲滿分【獲96分】 今日 手工相當不錯 12項工種獲滿分【獲96分】 御半山II期逾40伙放租 最平$9,800起 2020/10/17 御半山II期逾40伙放租 最平$9,800起 交樓質素水準高 僅少瑕疵需執修【獲99分】 2020/10/17 交樓質素水準高 僅少瑕疵需執修【獲99分】 港鐵沿綫物業選擇多 新葵芳花園$630萬可問津 2020/10/17 港鐵沿綫物業選擇多 新葵芳花園$630萬可問津 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入