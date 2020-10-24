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峻源伙數少盤源缺 3房月租$3.9萬起

置業家居 2020/10/24

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中信泰富旗下位於馬鞍山落禾沙里1號的峻源，由3座住宅大樓組成，僅提供148個分層單位。項目近日已陸續入伙，惟因項目伙數較少，租盤亦缺乏，3房月租$3.9萬起。

中信泰富旗下峻源位於馬鞍山落禾沙里1號，由

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欄名 : 樓市熱話

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